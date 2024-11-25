Комиссия по здравоохранению одобрила предложение об увеличении средств на поддержку медиков

«Данное обращение – это итог работы депутатской рабочей группы по вопросам здравоохранения, в состав которой входила и я. Весной и летом мы встречались с руководством межрайонных больниц и службы скорой помощи. В сентябре мы уже приняли два обращения в федеральный центр, которые касаются мер по устранению дефицита медицинских кадров. И вот – сформулировали предложения для внесения в областное законодательство», — прокомментировала Координатора проекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия» в Ленинградской области Людмила Тептина.

На заседании были сформулировали предложения для внесения в областное законодательство: увеличить размер ежегодных выплат медработникам дефицитных специальностей и единовременных выплат средним медицинским работникам, переехавшим на работу в сельскую местность; увеличить именные стипендии студентам и ординаторам-«целевикам», медикам и фармацевтам. Пока эти стипендии составляют 5000 рублей (для обучающихся по программам высшего медицинского, высшего фармацевтического образования) и 10000 рублей (для обучающихся по программам ординатуры) ежемесячно.

Еще одно предложение касается увеличения стипендий для будущих медсестер, которые учатся в соответствии с договорами о целевом обучении в подведомственных Комздраву учебных заведениях; увеличить размер единовременного пособия выпускникам образовательных организаций, поступившим на работу в «первичное звено» и на скорую помощь. Размер выплат на настоящий момент - 100.000 рублей и 50.000 рублей врачам и специалистам со средним медицинским образованием соответственно; увеличить предельный размер компенсации расходов, связанных с наймом жилых помещений и ввести повышающие коэффициенты предельного размера компенсации для районов области, прилегающих к Санкт-Петербургу.

Проект обращения был принят на заседании постоянной комиссии по здравоохранению единогласно и будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания на ближайшем заседании 3 декабря.