Российские студенческие отряды отметили 65-летие: юбилейный слёт в Москве
С 22 по 24 ноября прошёл Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 65-летию движения и 20-летию создания Российских студенческих отрядов.
Церемония открытия прошла в Государственном Кремлёвском дворце. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч активистов из 89 регионов России и 12 дружественных стран.
На слёте в составе делегации Ленинградского областного регионального отделения присутствовала Эльвира Стан — член студенческого педагогического отряда «Сознание», который базируется в Гатчине.
За 65 лет существования движение объединило более 20 миллионов студентов и школьников, предоставив им первый трудовой опыт и возможность внести значимый вклад в развитие страны. Программа слёта включала творческий фестиваль, спартакиаду, деловую программу и научно-практическую конференцию.
Завершением мероприятия стал концерт на ВТБ Арене, где собрались все участники движения, чтобы подвести итоги года и насладиться живым музыкальным сопровождением. Среди выступающих были Евгений Трофимов, Иван Дмитриенко, Ольга Шевченко, ведущими же стали менеджер проектов VK Павел Руднев, а также видеоблогер Карина Кросс.