Российские студенческие отряды отметили 65-летие: юбилейный слёт в Москве

Церемония открытия прошла в Государственном Кремлёвском дворце. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч активистов из 89 регионов России и 12 дружественных стран.

На слёте в составе делегации Ленинградского областного регионального отделения присутствовала Эльвира Стан — член студенческого педагогического отряда «Сознание», который базируется в Гатчине.

За 65 лет существования движение объединило более 20 миллионов студентов и школьников, предоставив им первый трудовой опыт и возможность внести значимый вклад в развитие страны. Программа слёта включала творческий фестиваль, спартакиаду, деловую программу и научно-практическую конференцию.

Завершением мероприятия стал концерт на ВТБ Арене, где собрались все участники движения, чтобы подвести итоги года и насладиться живым музыкальным сопровождением. Среди выступающих были Евгений Трофимов, Иван Дмитриенко, Ольга Шевченко, ведущими же стали менеджер проектов VK Павел Руднев, а также видеоблогер Карина Кросс.