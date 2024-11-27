Кто в Гатчинском районе останется без света 28 ноября

28.11.24 09:40 до 17:30

Рождественское поселение:

п. Дивинский.

28.11.24 11:00 до 17:00

Пудомягское поселение:

д. Порицы.

28.11.2024 с 09:40 до 17:30

Кобринское поселение:

д. Старое Колено.

28.11.2024 с 09:40 до 17:30

Большеколпанское поселение:

д. Новое Колено.

с 20:00 28.11.24 до 09:00 29.11.24 один раз на 30 мин

с 20:00 29.11.24 до 09:00 30.11.24 один раз на 30 мин

Пудостьское поселение:

Коровники АО «Красногвардейский комплекс»,

ферма д. Скворицы.

с 22:00 28.11.24 до 12:00 29.11.24 один раз на 30 мин

Пудостьское поселение:

п. Терволово частично.