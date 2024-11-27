Кто в Гатчинском районе останется без света 28 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.11.24 09:40 до 17:30
Рождественское поселение:
п. Дивинский.
28.11.24 11:00 до 17:00
Пудомягское поселение:
д. Порицы.
28.11.2024 с 09:40 до 17:30
Кобринское поселение:
д. Старое Колено.
28.11.2024 с 09:40 до 17:30
Большеколпанское поселение:
д. Новое Колено.
с 20:00 28.11.24 до 09:00 29.11.24 один раз на 30 мин
с 20:00 29.11.24 до 09:00 30.11.24 один раз на 30 мин
Пудостьское поселение:
Коровники АО «Красногвардейский комплекс»,
ферма д. Скворицы.
с 22:00 28.11.24 до 12:00 29.11.24 один раз на 30 мин
Пудостьское поселение:
п. Терволово частично.
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