Составить декларацию 3-НДФЛ помогут в МФЦ

Специалисты помогут гражданам правильно оформить декларацию и избежать возможных ошибок. Это особенно актуально для тех, кто впервые заполняет декларацию или не имеет возможности заполнить документ самостоятельно.

Для получения услуги нужно обратиться в МФЦ Ленобласти с паспортом и документами, подтверждающими доходы и расходы гражданина за отчётный период. Подробнее о новой услуге - на сайте.

Стоимость услуги рассчитывается исходя из сложности декларации - объема данных, которые в нее включаются. Специалисты МФЦ подробно проинформируют о получении услуги во время обслуживания.