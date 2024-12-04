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Составить декларацию 3-НДФЛ помогут в МФЦ

Новая услуга по составлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с начала декабря предлагается во всех МФЦ и бизнес-офисах Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

Специалисты помогут гражданам правильно оформить декларацию и избежать возможных ошибок.  Это особенно актуально для тех, кто впервые заполняет декларацию или не имеет возможности заполнить документ самостоятельно. 

Для получения услуги нужно обратиться в МФЦ Ленобласти с паспортом и документами, подтверждающими доходы и расходы гражданина за отчётный период. Подробнее о новой услуге - на сайте

Стоимость услуги рассчитывается исходя из сложности декларации  - объема данных, которые в нее включаются.  Специалисты МФЦ подробно проинформируют о получении услуги во время обслуживания.