Составить декларацию 3-НДФЛ помогут в МФЦ
Новая услуга по составлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с начала декабря предлагается во всех МФЦ и бизнес-офисах Ленинградской области.
Рубрики: Общество
Специалисты помогут гражданам правильно оформить декларацию и избежать возможных ошибок. Это особенно актуально для тех, кто впервые заполняет декларацию или не имеет возможности заполнить документ самостоятельно.
Для получения услуги нужно обратиться в МФЦ Ленобласти с паспортом и документами, подтверждающими доходы и расходы гражданина за отчётный период. Подробнее о новой услуге - на сайте.
Стоимость услуги рассчитывается исходя из сложности декларации - объема данных, которые в нее включаются. Специалисты МФЦ подробно проинформируют о получении услуги во время обслуживания.
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