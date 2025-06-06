Ленобласть помогает участникам СВО начать своё дело

С 17 по 20 июня на площадке Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области пройдёт образовательная программа для участников специальной военной операции, планирующих открыть собственное дело.

Второй поток образовательной программы поможет начинающим предпринимателям проанализировать бизнес-идеи и найти им практическое применение, разобраться в современных тенденциях развития рынка, определить свою целевую аудиторию и форму регистрации бизнеса, узнать о вариантах налогообложения и подготовить бизнес-проект для получения гранта до 750 тыс. руб.

Образовательная программа «Бизнес героев 47» показала свою эффективность и востребованность. На первый поток программы было подано 80 заявок, а 52 участника успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Присоединиться к программе и подать заявку можно по ссылке.

Выпускники образовательной программы для участников СВО «Бизнес героев 47» могут получить грант до 750 тыс. руб. на развитие своего бизнеса.