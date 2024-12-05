Взрослым тоже можно: как составить список подарков на Новый год?

В детстве каждый из нас писал письмо Деду Морозу перед Новым годом: хотелось получить долгожданные подарки. Кто-то потом отдавал заветный конверт родителям. Кто-то шел вместе с ними на почту – ведь надо отправить список желаний на Северный Полюс. А кто-то прятал конверт в морозилку – чтобы Дед Мороз его сам забрал тихонько ночью.

Но люди взрослеют и перестают писать письма Деду Морозу. Вместо этого они ждут, что друзья, любимый человек и семья преподнесут те самые желанные подарки. Однако не всегда даже близкие могут угадать, что же подарить на Новый год, чтобы порадовать. Что-то может показаться слишком маленьким и незначительным, а что-то – чересчур «бытовым» и неподходящим для волшебного праздника. А иногда человек может банально ошибиться с размером или цветом, выбирая сюрприз. Есть несколько способов, как донести окружающим, что же вам подарить – и мы сейчас поведаем о каждом из них!

Первый способ – написать список в заметках на телефоне, MS Word, Google Документах и прочих приложениях для создания текстового файла. Если позволяет функционал, то можно украсить лист подарков своими небольшими рисунками. А чтобы извлечь максимальную пользу, можно не просто указать название нужной вещи – например, «желтая лампа», а оставить ссылки на маркетплейс. Такой способ достаточно быстрый, и файл легко разослать всем близким. Но тогда им придется самостоятельно связываться друг с другом и договариваться, кто и что дарит, – это не всегда удобно и немного портит магию.

Второй способ – составить виш-лист, то есть список желаний, в специальном приложении. Есть варианты, которые поддерживаются в браузере: MyWishBoar, LesterWish, Подаркус, Followwish. А есть приложения для Android и IOS: Giftbuster и WishBox. Преимущества этого способа:

• чтобы поделиться виш-листом, достаточно просто отправить ссылку на него – это удобно и быстро;

• список можно бесконечно дополнять или убирать из него то, что уже появилось. Обновленный виш-лист оперативно отразится у ваших близких, с которыми вы поделились ссылкой;

• можно создавать отдельные списки желаний для разных праздников и поводов;

• помимо названия товара вы даете ссылку на него, можете прикрепить фото, указать цену, написать комментарий, а иногда – отметить, насколько сильно хотите конкретный подарок;

• вашим близким не нужно списываться друг с другом – они могут прямо в приложении «забронировать» подарок, и это отобразится у всех остальных.

Третий способ – написать письма с желаемыми подарками от руки. Это затратный по времени способ, но какой же душевный! Так вы снова погрузитесь в детство и вспомните, как писали свои желания Деду Морозу. А вашим близким точно будет приятно получить написанный от руки список. Здесь открывается и полет для фантазии – каждому можно вручить индивидуальное письмо с двумя-тремя подарками и украсить его рисунками, стикерами, блестками или декоративными марками. Есть в этом что-то волшебное и уютное!

Начало декабря уже подкралось к нам – а значит самое время заняться составлением своего виш-листа и разослать его близким! Поверьте, будет приятно и вам, и им!

Елизавета Суралева

Фото freepik.com