Жены ленинградских героев спели на фестивале в Москве

В Москве жены героев исполнили песню «Я тебя отмолю», которую вместе с ними подготовила певица Светлана Рерих.

Каждая из участниц квинтета – активная участница сбора гуманитарной помощи для наших бойцов. Многие из них сами неоднократно бывали на передовой, доставляя грузы ленинградским бойцам. Жены делают всё, чтобы наши военные могли успешно решать боевые задачи – закупают средства защиты, плетут маскировочные сети, готовят теплые вещи, медикаменты и перевязочные материалы. Они участвуют в группах взаимопомощи, поддерживают семьи погибших бойцов и детей Донбасса. Всё это делается параллельно с заботой о собственных семьях. Ведь у каждой из них – дети, и мужья могут быть уверенными, что дома у них всё в порядке.

В конце прошлой недели региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в лице его руководителя Аллы Левиной получил благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Награда стала признанием огромного вклада актива КСВО в поддержку бойцов и их семей.