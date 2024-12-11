Зимние забавы Приоратского парка

В Парковом агентстве Ленинградской области решили рассказать жителям и гостям города о том, как красиво и весело может быть зимой в Приоратском парке.

Экспозиция посвящена истории активных зимних развлечений, которые были популярны в Приоратском парке. Она охватывает период со второй половины XIX века до наших дней.

Так, например, парк всегда привлекал любителей лыжных прогулок. 9 января 1917 года здесь проезжал на лыжах великий князь Михаил Александрович, брат Николая II. Об этом он написал в своем дневнике: «От 11 ч. до 1 ч. ходил на лыжах. Вошел в Зверинец в Куракинские ворота, дошел до Каскадных ворот, дворцовым парком дошел до Оранжерей и вышел на улицу, прошел мимо дворца через Приорат и по Ольгинской дошел до дома». А уже в советское время Приоратский парк стал местом проведения лыжных соревнований и.. уроков физкультуры для учеников Гатчинской школы № 4.

На замерзшем Чёрном озере зимой катались на коньках. Касса и помещения для переодевания размещались в здании, которое в летнее время выполняло функции лодочной станции.

Из воспоминаний выпускника Сиротского института П.Н. Чичкевича: «На коньках можно было кататься по воскресеньям в Приоратском парке. Там, на замерзшем озере, устраивался платный каток, по всем правилам тогдашнего спортивного искусства. Спортивной одежды – обуви и рукавиц – у нас ни у кого не было. Обычно одевались только наушники. Башлыки были большой редкостью. Замерзали пальцы, и мы вбегали в раздевалку и клали замерзшие руки на чугунку».

В газете «Жизнь Царскосельского уезда» 18 января 1914 года сообщалось: «В Приоратском парке устроена для всеобщего бесплатного катания пользования высокая ледяная горка и большой каток».

В советские годы Приоратский парк был местом проведения военно-спортивной игры «Зарница» – зимнего этапа.

Для создания экспозиции организаторы использовали архивные материалы городских учреждений культуры и образования, а также личные фотографии, открытки, вырезки из газет, хранящиеся в семейных архивах гатчинцев.

Выставка будет работать под открытым небом до конца зимы – до 28 февраля.

Андрей Соколов