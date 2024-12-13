Как побеждать на олимпиадах

Занятия проходили в поселке Тайцы в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка». Они были насыщенными, интересными, полезными и, что важно, бесплатными для родителей юных знатоков географии. Организатор очередного интенсива для гатчинских школьников – муниципальный олимпиадный центр «Успех».

В этом году программа олимпиадных интенсивов «Интеллектуал» по ряду школьных предметов, реализуемая совместно с лагерем «Лесная сказка», стала лауреатом областного конкурса лучших практик организации олимпиадных смен. В разработке программы принимали участие руководитель центра «Успех» Ольга Клименкова и заместитель директора лагеря «Лесная сказка» Елена Гетц.

Уникальность программы состоит в умелом комбинировании нескольких аспектов. Во-первых, это приглашение опытных практикующих учителей и педагогов Гатчинского округа, Санкт-Петербурга, Москвы. Во-вторых, сочетание традиционных форм обучения и просветительской разноплановой досуговой деятельности. В-третьих, сплочение учащихся, показывающих стабильные результаты по предмету, в команду единомышленников – победителей. В-четвертых, успешная интеграция участников программы в общество и в будущую профессиональную предметную сферу.

Таким образом, для подготовки высокомотивированных учащихся в Гатчинском округе используются самые разнообразные формы и методы работы с одаренными учащимися, нацеленные на высокие результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников и успех каждого ребенка.

В первый день интенсива по географии ребята закрепляли приемы работы с топографическими картами. Упражнялись в нахождение масштаба карт, работали с прямоугольной сеткой координат, определяли неровности земной поверхности. Плюс к тому шлифовали навыки работы с метеорологическими и геологическими картами: повторяли список полезных ископаемых мира и способы их изображения на географических картах, прорабатывали понятия «геохронологическая шкала», «стратиграфия», изучали специальные знаки для изображения погодных условий местности.

В рамках программы курса школьники посетили обзорную экскурсию в Санкт-Петербургское отделение Русского географического общества, где познакомились с историей и деятельностью организации.

Ученик 11 класса Гатчинского лицея №3 Андрей Красильников (учитель географии О.В. Лаппо) сразу привел массу доводов, почему нужно участвовать в олимпиаде и чем для него лично это полезно. Он планирует освоить профессию на стыке компьютерных технологий и географии. Хотя и по обычной карте и компасу может ориентироваться на местности. Научился этому в прошлом году на практике во время подготовки к очередному этапу олимпиады. В олимпиадное движение включился в 7-м классе.

- Сначала решил поучаствовать во всех олимпиадах и посмотреть, по какому предмету будет лучше результат. По географии он получился достаточно хороший, – рассказывает Андрей. – Интерес к этому предмету у меня даже не знаю откуда. Может, потому что на кухне висит карта мира, и я с детства мечтал о дальних странах. Нравятся телепередачи о путешествиях: новые страны, люди – это интересно. Если я удачно выступлю на всероссийском этапе олимпиады, то получу возможность поступить без экзаменов в любой вуз страны по выбранному направлению – по географии. Мне ведь не только смотреть на карты нравится, но и создавать их. И, возможно, моя профессия будет связана с созданием онлайн-карт.

Второй день интенсива начался с поиска и анализа географической информации. Участники олимпиадного движения – 2024 пообщались с призером Всероссийской олимпиады школьников по географии, посетили факультет естествознания, географии и туризма ЛГУ имени А.С. Пушкина, где прослушали лекцию по физической географии и приняли участие в игре-викторине.

Ученик 9-го класса Гатчинской школы №9 Игнат Рущицкий (учитель географии И.Б. Липский) на протяжении двух лет имеет высокий результат на олимпиадах.

- Участвовал во всех олимпиадах, выбрал то, что подходит по душе и лучше по результатам. Мои папа и мама географы по образованию. Можно сказать, интерес к предмету я впитал с молоком матери. Сейчас их работа напрямую с географией не связана, но они очень интересно рассказывали о походах, об экспедициях. А когда еще есть интерес к новым странам и континентам, подкрепленный результатами олимпиады – почему бы не развивать это дальше и не поступить в вуз более высокого уровня. Не могу сказать, что родители настаивают на выборе определенной профессии. Но благодаря им я понимаю, как важно правильно определиться с профильным направлением и поступить в тот вуз, где я получу именно ту профессию, которая поможет быть успешным в жизни. Ведь одни вузы готовят, к примеру, учителей географии, а другие – геологов и картографов. А это совершенно разные сферы деятельности, – говорит Игнат Рущицкий.

В последний день семинара под руководством доцента кафедры географии ЛОИРО, кандидата педагогических наук Евгении Истоминой ребята решали задачи регионального этапа олимпиады по географии.

Прохождение психологического тренинга «Как побеждать на олимпиадах» позволило ребятам стать более уверенными в себе, развить необходимые навыки и стратегии подготовки. Это должно повысить их шансы на успешное выступление на олимпиадах.

Десятиклассница Гатчинской школы №11 Надежда Есликовская – «специалист широкого профиля» в олимпиадном движении. В будущем Надя хочет получить профессию эколога, которая включает в себя знания и по географии, и по биологии, которой она особенно увлекается.

- Участвовать в олимпиадах по географии мне посоветовал мой учитель Елена Георгиевна Федосеева. Я тогда училась в 9-м классе в школе №1. Сейчас учусь в Гатчинской школе №11. Перешла сюда вслед за своим любимым учителем по биологии. Буду участвовать в четырех олимпиадах. Но больше всего готовлюсь к биологии, так как у меня по этой олимпиаде самые высокие результаты. И еще меня привлекает профессия эколога. Они сейчас очень востребованы. Региональный этап олимпиады пройдет в феврале. Впереди у нас большая самостоятельная подготовка.

По традиции лагеря «Лесная сказка» каждый день завершался тематическим отрядным огоньком, на котором ребята делились впечатлениями и обсуждали планы на будущее. Участники семинара отметили, что получили много полезных знаний. А еще в «Лесной сказке» они познакомились с единомышленниками и обрели новых друзей.

На подведении итогов все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение курса.

Татьяна Можаева