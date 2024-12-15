Работы по сохранению Водонапорной башни в Приоратском парке

В этом году выполнят первоначальную вычинку стен и установят временную кровлю, чтобы специалисты могли зимой реставрировать интерьеры башни, которые в будущем превратятся в музейные. Уже проведен демонтаж аварийных конструкций, идет расчистка кладки.

В следующем году отреставрируют фасады, создадут стеклянный купол и выполнят благоустройство прилегающей территории. Работы на башне завершатся в декабре 2025 года.

- Приоратский парк – не то место, где можно просто так строить что-то новое, – говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. – Основная задача – сохранить его облик и те объекты, что уже там находятся. Так появилась мысль о работе с Водонапорной башней. Конечно, по назначению башня давно не используется, но является примечательным образцом инженерной инфраструктуры. Кроме того, и сама она не лишена эстетического шарма. Мы думали о том, как максимально эффективно ее использовать, вдохнуть в нее совершенно иную функцию. Когда объект не используется, и мы планируем его «оживить», то опираемся, прежде всего, на нужды людей и соответствующий опыт. Башня сама по себе высокая и при этом находится в высокой точке парка, на холме. Так что мы увидели в ней потенциал для будущей смотровой площадки. Может быть, там откроется небольшое кафе или пункт проката инвентаря. Все это точно послужит привлечению внимания. В проекте будет сосредоточено очень много смыслов, и мы ждем большой эффект от него.

Работы выполняют специалисты ООО «Возрождение» по заказу ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» на 2024–2025 годы.

Из истории

Как рассказали в научном секторе Паркого агентства, Водонапорная башня в Приоратском парке – это строение, которое вызвало одну из самых бурных дискуссий среди краеведов и горожан Гатчины за последние годы. Главный вопрос, о котором велись споры – когда же она была построена?

Одни считали, что башню возвели в последней трети XIX века, другие – что она является памятником послевоенного периода.

По воспоминаниям некоторых старожилов, башня появилась только после Великой Отечественной войны. Однако историко-культурная экспертиза 2019 года, проведенная по заказу комитета по культуре Ленинградской области, установила, что башня была построена в 1888 году по проекту архитектора Н.В. Дмитриева. Экспертиза обосновывала вывод о дате строительства башни цитатой из книги Г.В. Барановского о выпускниках Института гражданских инженеров, одним из которых был Н.В. Дмитриев, но в издании прямо не говорится о башне в Приоратском парке.

Единственными чертежами, на которые ссылались при атрибуции Водонапорной башни (например, исследователь Н.В. Якимова в 1995 году), являются два чертежа, подписанные архитектором Н.В. Дмитриевым, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Однако при сравнении этих чертежей с фотографиями утраченной Водонапорной башни у Гатчинского дворца видно, что они относятся именно к ней, а не к башне в Приоратском парке.

Водонапорная башня отсутствует и на всех планах и фотографиях ранее 1950-х гг. Известно только, что ветка водовода в конце XIX века шла вдоль улицы Чкалова, но была ли здесь башня?

Историческое расследование, проведенное в 2021 году, наконец, представило весомые обоснования датировки этого строения. В архиве Государственной инспекции охраны памятников был обнаружен акт осмотра Приоратского парка 10 марта 1950 г., в котором говорится следующее: «Водонапорная башня, допущенная к возведению в парке около входа со стороны Варшавского вокзала. У нижеподписавшихся вызывает опасение, что постройка существенным образом нарушит пейзаж Приоратского парка».

В Центральном государственном архиве научно-технической документации был обнаружен акт технической экспертизы водонапорной башни 21 декабря 1953 г. В этом документе башня обозначена как новостройка. В экспертизе не указывается место расположения строения, но описание полностью соответствует башне в Приоратском парке. Поскольку из акта конца 1953 г. видно, что башня почти закончена, но не принята в эксплуатацию, предполагается, что завершение строительства произошло к 1954 г.

Стены башни сделаны из кирпича, что в послевоенное время было принято за правило строительства водонапорных башен в исторических городах. Архитектурный облик башни очень напоминает служебные постройки XIX столетия. Этот послевоенный проект, памятник истории и архитектуры, образец стилизации 1930-1950-х гг., стал настоящей загадкой Приоратского парка и отправил исследователей в архивы на поиски достоверных источников и фактов.

Парковое агентство Ленинградской области