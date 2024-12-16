Расширенное заседание Общественной палаты Ленинградской области

На заседании присутствовало более двухсот человек: члены региональной и муниципальных палат, руководители Комитетов и управлений администрации Ленинградской области, первые лица руководства региона. Также в числе почетных гостей на мероприятии присутствовали участники специальной военной операции, кавалеры ордена Мужества и других высоких наград государства, которым губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил благодарственные письма в честь "Дня Героев Отечества", отмечаемый в этот день и заслуги перед Родиной.

Также Александр Юрьевич отметил отличные результаты работы Общественной палаты Ленинградской области в этом году, которая стала отчетливо видна, в том числе благодаря включению в процесс общественных палат муниципальных районов, что позволило стать еще ближе к жителям региона, четко понимая их заботы и чаяния.

Вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк также отметила высокую результативность работы членов Общественной палаты в уходящем году, пожелав им как лидерам общественного мнения уделить особое внимание вопросам экологии, как одной из приоритетных задач по развитию региона, а также всесторонней поддержке ветеранов специальной военной операции.

Именно о такой поддержке упомянул в своей речи майор Михаил Сергиенко, участник захвата и удержания аэродрома Гостомель, участник форсирования р. Северный Донец при освобождении Лисичанска, отметивший, что сегодня очень важно оказывать поддержку семьям участников СВО. Особенно тем, кто потерял своих родных и близких. Это невосполнимая утрата. Им нужна в первую очередь не материальная, а моральная поддержка, внимание, уважение. Понимание того, что их помнят.

Вообще, нужно отметить, что патриотизм, популяризация традиционных ценностей и воспитание подрастающего поколения стали ключевыми темами заседания, фигурировавшие в докладах каждого из спикеров. И это не случайно, поскольку именно в этом направлении на протяжении всего года работали члены Общественных палат региона. А значит, уже в следующем станут видны результаты проделанной работы.