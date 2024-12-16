Жители Коммунара – самые активные в вопросах благоустройства

«Спасибо всем, кто поделился традициями поселений — вся информация будет учитываться при разработке проектов благоустройства общественных пространств. Например, в Громово местом встреч был перекресток у колокольни, в Ивангороде хотели бы восстановить парк усадьбы Штиглица, которому более 150 лет, в Пустомерже центром поселения с начала XVIII века была школа и парк рядом. Задача при обновлении поселений — развивать исторически сложившиеся общественные пространства, сохранять преемственность поколений. Самые активные — жители Мурино, Романовки и Коммунара. Чаще всего предлагают благоустроить парки, проложить пешеходные тропинки и велодорожки, обустроить спортплощадки и места для выгула собак», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Самые популярные территории, названные жителями, в январе будут представлены на региональном онлайн-голосовании. Победившие пространства отправятся на отбор для реализации по нацпроекту #жильеигорсреда в 2026 году.

Ленинградская область активно работает по всем ключевым программам повышения качества городской среды. Благодаря этому в 2024 году благоустроили 26 дворов, 114 территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализовали три масштабных проекта по всероссийскому конкурсу и пространства по региональным программам.