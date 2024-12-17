Продлеваются «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Механизм «зонтичных» поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу Ленобласти привлечь финансирование на общую сумму более 7,17 млрд рублей.

«Около 50% указанной суммы должны получить малые и средние предприятия РФ, ведущие свою деятельность в основополагающих для экономики предложения сферах. Для решения задач по развитию предпринимательства и достижения поставленной Президентом цели по росту доходов работников МСП до 2030 года задач сохранятся эффективные и имеющие спрос у бизнеса инструменты. Это в том числе наши «зонтичные» поручительства, которые помогают предпринимателям кредитоваться на более справедливых условиях», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса представлена на Цифровой платформе https://мсп.рф