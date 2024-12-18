Усадьба Демидовых приглашает в новогоднюю сказку
21 и 22 декабря в старинной усадьбе Демидовых в Тайцах развернется новогоднее праздничное гуляние «Демидовская сказка». Парковое агентство Ленобласти приглашает детей и их родителей провести предновогодние выходные вместе.
Рубрики: Культура
Юных гостей новогодней сказки будет ждать веселая интерактивная программа, конкурсы, зимние игры и забавы. Новогоднее настроение будут создавать участницы фольк-шоу «Колесо», от выступления которых любой пустится в пляс. И, конечно, какой же Новый год без главных волшебников – Деда Мороза и Снегурочки, которые обязательно приедут в Демидовский парк, чтобы поздравить ребят с наступающими праздниками.
Начало в 11:30. Вход свободный.
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