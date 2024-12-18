В праздники – усиленное обеспечение безопасности

Вопросы подготовки к зимним праздникам обсудил губернатор Александр Дрозденко на совместном заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области.

С 29 декабря по 8 января на территории Ленинградской области запланировано свыше 650 мероприятий.

В 2025 году на территории Ленинградской области планируется задействовать более 800 сотрудников МВД России, также задачи по охране общественного порядка будут выполнять подразделения Росгвардии и других правоохранительных органов и силовых ведомств.

В зоне особого внимания будут места массового отдыха граждан: лыжные курорты, парки отдыха на территории Всеволожского, Ломоносовского, Приозерского районов Ленинградской области.

В режиме постоянной готовности находятся более 150 подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

В случае изменения оперативной обстановки всеми реагирующими службами будут оперативно приняты соответствующие меры.