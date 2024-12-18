В праздники – усиленное обеспечение безопасности
На период новогодних праздников органы правопорядка в Ленинградской области переходят на усиленный режим. Правоохранительным органам будут помогать дружинники, казаки, добровольцы, работники частных охранных предприятий.
Вопросы подготовки к зимним праздникам обсудил губернатор Александр Дрозденко на совместном заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области.
С 29 декабря по 8 января на территории Ленинградской области запланировано свыше 650 мероприятий.
В 2025 году на территории Ленинградской области планируется задействовать более 800 сотрудников МВД России, также задачи по охране общественного порядка будут выполнять подразделения Росгвардии и других правоохранительных органов и силовых ведомств.
В зоне особого внимания будут места массового отдыха граждан: лыжные курорты, парки отдыха на территории Всеволожского, Ломоносовского, Приозерского районов Ленинградской области.
В режиме постоянной готовности находятся более 150 подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.
В случае изменения оперативной обстановки всеми реагирующими службами будут оперативно приняты соответствующие меры.