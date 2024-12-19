Особенным детям – особое внимание

Обсуждались меры социальной поддержки, вопросы образования и развития детей, медицинская и лекарственная помощь детям с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Родители детей с ментальными нарушениями интересовались перспективой профобразования и последующего трудоустройства своих повзрослевших детей. Была поднята проблема нехватки тьюторов для обучения детей-инвалидов в школах.

Новая компенсация

О действующих в регионе мерах социальной поддержки детей-инвалидов рассказали главный специалист отдела социальной политики в сфере семьи комитета соцзащиты Ленинградской области Валерия Вассерберг и заместитель директора Гатчинского филиала областного Центра социальной защиты населения Наталья Корсакова.

По словам специалистов, в феврале появилась дополнительная мера социальной поддержки – компенсация затрат на установку пожарных извещателей и элементов питания. В сентябре ввели новую компенсацию: если инвалид проживал в доме, где невозможно было обеспечить ему беспрепятственный доступ в квартиру, и обменял жилье на более приспособленное, ему положена компенсация – до 400 тысяч рублей.

Руководитель экспертного состава № 3 бюро медико-социальной экспертизы Ольга Баранова рассказала о правилах прохождения медико-социальной экспертизы и оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. В данном вопросе первое, с чего нужно начать, – это обратиться в медицинскую организацию за направлением на медико-социальную экспертизу (МСЭ). По результатам МСЭ оформляются документы: справка, подтверждающая инвалидность, и индивидуальная программа реабилитации. Этот документ содержит перечень реабилитационных мероприятий и технических средств, которые предоставляются инвалиду бесплатно в соответствии с федеральным законодательством. Решение МСЭ на любом этапе может быть обжаловано в суде.

При обсуждении был поднят вопрос несовершенства электронного документооборота: отец ребенка-инвалида пожаловался, что при оформлении инвалидности документы …исчезли где-то в недрах системы. В результате их удалось найти в психиатрической больнице, служба поддержки смогла документы извлечь и переслать в МСЭ. Вся эта процедура заняла полгода. Специалисты признали, что сбои в информационной системе случаются.

К дантисту – под наркозом

На встрече обсуждалась стоматологическая помощь детям с ментальными расстройствами. Вопрос не праздный: лечить кариес определенной группе детей в стандартных условиях совершенно невозможно, и делается это только под общим наркозом.

Как рассказала заместитель главврача Гатчинской КМБ по детству Римма Цветкова, в таких случаях родителям дается направление на лечение зубов ребенку-инвалиду в детской областной больнице. И основополагающим диагнозом здесь будет не столько множественный осложненный кариес, сколько основное заболевание. Если это аутизм, некоторые формы ДЦП, когда превалируют нарушения в сфере неврологии и психиатрии, лечение зубов возможно только под общим наркозом.

Правда, заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг обратил внимание, что наркоз – мера вынужденная, и если есть хоть какая-то возможность его избежать, этим надо воспользоваться.

А в армию возьмут?

Специалисты, присутствовавшие на встрече, постарались ответить на вопросы родительского сообщества. Так, мама ребенка с редким заболеванием поинтересовалась, где ее дочь, которой скоро исполнится 18 лет, будет получать жизненно необходимое лекарство, так как сейчас препаратом их снабжает благотворительный фонд «Круг добра» (фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями). Ей ответили, что руководством фонда принято решение продолжать снабжать детей с большинством заболеваний и после совершеннолетия, однако все зависит от диагноза и препарата. Точный ответ можно будет получить индивидуально в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Мама студента-первокурсника, которому почти семнадцать, задала вопрос по поводу воинского учета: в 16 лет ее сына-инвалида поставили на учет в военкомате. Семья хочет перевести ребенка в категорию здоровых и планирует подать документы на снятие инвалидности, когда ему исполнится 18 лет, хотя проблемы со здоровьем – например, гипотиреоз – остаются. Учебное заведение он окончит в 20 лет, что будет дальше: его призовут на срочную службу или нет?

Участвовавший в мероприятии военный комиссар Гатчины Андрей Чичканов ответил, что по закону молодой человек должен встать на воинский учет в тот год, когда ему исполняется 17 лет. А далее надо прийти в военкомат, чтобы разобраться с категорией годности: «Каждый случай индивидуален. Мы разберемся, и, возможно, если сейчас есть заболевание, по достижении 18 лет он получит военный билет и будет передан в запас».

В школе № 5 откроется специальный учебный центр

Председатель комитета образования Гатчинского района Марина Шутова рассказала, как организовано обучение детей-инвалидов и детей с ограничениями по состоянию здоровья в гатчинских учреждениях школьного и дошкольного образования. Так, на дому в Гатчинском округе учатся 164 ребенка, из них 72 – инвалиды. Коррекционные классы открыты на базе нескольких общеобразовательных школ: Войсковицкой, Вырицкой школы № 1, Пудостьской, Веревской, Коммунарской № 1, Сиверской основной и Гатчинской начальной школы № 5. В этих классах обучаются 472 ребенка, в том числе 49 детей-инвалидов.

С 1 января ожидается увеличение количества школьных психологов. Число детей с серьезными проблемами здоровья в Гатчинском округе растет.

Марина Викторовна анонсировала открытие в Гатчине на будущий год специального центра обучения детей с интеллектуальными нарушениями. В 2025–2026 учебном году на базе начальной школы № 5 планируется открыть учебный центр, в котором будут классы для детей с интеллектуальными нарушениями, один коррекционный класс и один ресурсный для детей с расстройствами аутистического спектра. В сентябре в гатчинскую администрацию с просьбой открыть такой класс обратились родители будущих первоклассников – детей с ограниченными возможностями. Была создана рабочая группа, чтобы к 1 сентября центр заработал.

- Мы съездили в Центр образования «Кудрово», где есть ресурсный класс, посмотрели, как организована эта работа. Наши педагоги сейчас учатся на курсах повышения квалификации, мы провели рабочую встречу с кандидатом на должность куратора ресурсного класса, и уже готовим образовательную среду в школе – планируем организацию учебного пространства, ремонт, – поделилась Марина Шутова.

Родители детей-аутистов пожаловались, что в школах Гатчинского района не хватает тьюторов, и детей отправляют на домашнее обучение. Поясним: тьютор – это индивидуальный педагог-нянька, который получил соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и помогает ребенку справляться с образовательным процессом в школе. Для детей с таким расстройством само нахождение в «казенном доме» может быть настоящим испытанием – необходим сопровождающий.

Марина Шутова заверила, что, когда откроется учебный центр, проблема кадров будет решена, и родителям не придется нанимать тьюторов за свой счет.

Где заняться плаванием?

Родителей интересовали спортивные занятия для детей с ментальными нарушениями. В частности, можно ли как-то организовать плавание в бассейне для подростков?

Председатель спорткомитета Сергей Пименов объяснил, что муниципальный бассейн «Волна» постройки 1970-х годов абсолютно не предназначен для людей с какими бы то ни было нарушениями. Глубина большой чаши – пять метров, борта высокие, и, хотя ментальные нарушения отличаются от двигательных, рядом с ребенком все равно должен находиться специалист, даже если ребенок умеет хорошо плавать. При такой глубине это опасно. Полная реконструкция бассейна ожидается нескоро. Единственный вариант – плавание в малой чаше, известной в народе как «лягушатник», но детям подросткового возраста это может быть неинтересно.

Спорткомитет обратился в бассейн «Атлантика», построенный на Аэродроме по программе государственно-частного партнерства. Там не отказали и ответили так: чтобы организовать группу для детей-инвалидов, надо указать количество желающих, возраст и время занятий. Участники встречи договорились собрать информацию и сделать еще раз запрос – возможно, дело удастся решить.

На встрече с родителями детей-инвалидов обсуждалось еще много разных тем. После завершения мероприятия многие подходили к специалистам с вопросами в частном порядке.

Подводя итоги встречи, заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа Павел Иванов подчеркнул, что такие встречи нужно проводить чаще, возможно, более узким кругом, и не только по случаю Международного дня инвалидов.

Екатерина Дзюба