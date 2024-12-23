Праздничная безопасность

В целях обеспечения безопасности населения инспекторами ОНДиПР Гатчинского района проводятся профилактические мероприятия с гражданами. В ходе бесед даются основные рекомендации по обеспечению безопасности в жилье в холодное время года и во время праздников.

Особое внимание уделяется – правильному использованию обогревательных приборов. В зимний период особенно актуальны обогреватели, камины и печки, чтобы снизить риск возникновения пожара:

- Убедитесь, что обогреватели расположены на ровной и твердой поверхности, вдали от горючих материалов: мебели, штор и тканей.

- Не оставляйте обогреватели включенными без присмотра, особенно ночное время.

- Используйте только исправные устройства и следите за их состоянием. На приборе не должно быть повреждений и признаков перегрева.

- Никогда не сушите вещи на обогревательных приборах.

Второе, чему уделяется пристальное внимание - оборудование для освещения и декор. Новогодние праздники сопровождаются яркими гирляндами и освещением. Для их безопасного использования стоит придерживаться следующих рекомендаций:

- Покупайте гирлянды только в специализированных магазинах и проверяйте наличие сертификата.

- Перед установкой проверьте электропроводку на наличие повреждений.

- Не превышайте допустимое количество гирлянд, подключаемых в одну розетку, и избегайте использования переносок.

- Не оставляйте работающие гирлянды без присмотра, особенно на ночь.

Пиротехника и новогодние фейерверки — это еще одна важная составляющая обеспечения пожарной безопасности. Важно помнить об ответственности при использовании пиротехники.

- Приобретайте фейерверки только у лицензированных продавцов и читайте инструкции перед использованием.

- Следуйте правилам безопасности: держитесь на безопасном расстоянии от запускаемых изделий и избегайте их использования вблизи зданий и людей.

- Убедитесь, что место запуска фейерверка свободно от легковоспламеняющихся материалов.

Важно всегда быть готовыми к экстренным ситуациям:

- Убедитесь, что в доме есть огнетушитель и что все члены семьи знают, как с ним пользоваться.

- Обязательно приобретите автономные пожарные извещатели, так как они способны оперативно реагировать на появление дыма и предупредить вас о потенциальной опасности, даже когда вы спите. Это позволит сэкономить время и повысить шансы на безопасность вашей семьи.

Несмотря на увеличение праздничной активности, важно помнить о безопасности не только своей, но и окружающих. Объясните детям правила безопасности и следите за их действиями, особенно во время использования гирлянд и пиротехники. Научите их, как действовать в экстренной ситуации — это знание может спасти жизни.

Соблюдение требований пожарной безопасности — это не только ваша личная ответственность, но и забота о близких. Будьте осторожны, следуйте рекомендациям и наслаждайтесь праздниками, зная, что вы сделали все возможное для обеспечения безопасности своего дома. Новый год — это время чудес и радости, и он должен пройти без происшествий.