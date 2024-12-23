Праздничная безопасность
С приближением зимы и новогодних праздников активно используются новогодние украшения, такие как гирлянды и рождественские деревья, пиротехника. Также увеличивается потребность в обогреве жилых помещений. Эти факторы налагают особую ответственность на каждого из нас в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности. Неправильная эксплуатация обогревательных приборов, неосторожное обращение с огнем и пиротехникой могут привести к трагическим последствиям.
В целях обеспечения безопасности населения инспекторами ОНДиПР Гатчинского района проводятся профилактические мероприятия с гражданами. В ходе бесед даются основные рекомендации по обеспечению безопасности в жилье в холодное время года и во время праздников.
Особое внимание уделяется – правильному использованию обогревательных приборов. В зимний период особенно актуальны обогреватели, камины и печки, чтобы снизить риск возникновения пожара:
- Убедитесь, что обогреватели расположены на ровной и твердой поверхности, вдали от горючих материалов: мебели, штор и тканей.
- Не оставляйте обогреватели включенными без присмотра, особенно ночное время.
- Используйте только исправные устройства и следите за их состоянием. На приборе не должно быть повреждений и признаков перегрева.
- Никогда не сушите вещи на обогревательных приборах.
Второе, чему уделяется пристальное внимание - оборудование для освещения и декор. Новогодние праздники сопровождаются яркими гирляндами и освещением. Для их безопасного использования стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- Покупайте гирлянды только в специализированных магазинах и проверяйте наличие сертификата.
- Перед установкой проверьте электропроводку на наличие повреждений.
- Не превышайте допустимое количество гирлянд, подключаемых в одну розетку, и избегайте использования переносок.
- Не оставляйте работающие гирлянды без присмотра, особенно на ночь.
Пиротехника и новогодние фейерверки — это еще одна важная составляющая обеспечения пожарной безопасности. Важно помнить об ответственности при использовании пиротехники.
- Приобретайте фейерверки только у лицензированных продавцов и читайте инструкции перед использованием.
- Следуйте правилам безопасности: держитесь на безопасном расстоянии от запускаемых изделий и избегайте их использования вблизи зданий и людей.
- Убедитесь, что место запуска фейерверка свободно от легковоспламеняющихся материалов.
Важно всегда быть готовыми к экстренным ситуациям:
- Убедитесь, что в доме есть огнетушитель и что все члены семьи знают, как с ним пользоваться.
- Обязательно приобретите автономные пожарные извещатели, так как они способны оперативно реагировать на появление дыма и предупредить вас о потенциальной опасности, даже когда вы спите. Это позволит сэкономить время и повысить шансы на безопасность вашей семьи.
Несмотря на увеличение праздничной активности, важно помнить о безопасности не только своей, но и окружающих. Объясните детям правила безопасности и следите за их действиями, особенно во время использования гирлянд и пиротехники. Научите их, как действовать в экстренной ситуации — это знание может спасти жизни.
Соблюдение требований пожарной безопасности — это не только ваша личная ответственность, но и забота о близких. Будьте осторожны, следуйте рекомендациям и наслаждайтесь праздниками, зная, что вы сделали все возможное для обеспечения безопасности своего дома. Новый год — это время чудес и радости, и он должен пройти без происшествий.