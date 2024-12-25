Малый бизнес Ленобласти подводит итоги года

Несмотря на сложности в осуществлении предпринимательской деятельности, текущее состояние сектора вызывает оптимизм – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящее время растет как в России, так и в Ленинградской области.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 11 месяцев 2024 года, количество малых и средних предприятий Ленинградской области составляет почти 85 000 субъектов. Рост числа субъектов малых и средних предприятий в 2024 году по Ленинградской области составил более 7 %, в целом по России – 4 %, что свидетельствует о положительной устойчивой динамике сферы малого и среднего бизнеса в регионе.

Необходимо отметить, что малый бизнес в регионе способствует созданию новых рабочих мест. В Ленинградской области более 334 тысяч человек трудятся в этом секторе.

Также наблюдается значительный рост количества самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На сегодняшний день количество самозанятых составляет 132,3 тысячи человек.

Показателем динамики развития бизнеса является увеличение числа социальных предпринимателей. Этот бизнес не только стремится к получению прибыли, но и активно участвует в решении актуальных социальных проблем, улучшая качество жизни граждан. В регионе сегодня насчитывается 525 социальных предприятий. По этому критерию Ленобласть занимает третье место в России.

Новый рекорд - более 16 млрд рублей налогов по итогам 2024 года перечислят в бюджеты всех уровней областные предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции.

"Ленинградская область успешно достигла всех целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», причем большинство из этих показателей превышены с значительным запасом. По информации Минэкономразвития России, по результатам реализации данного проекта Ленинградская область занимает ведущие позиции в рейтинге среди российских регионов", - отметил губернатор.

Значительную роль в достижении этих результатов играют органы местного самоуправления, общественные и деловые объединения, а также региональные и муниципальные организации инфраструктуры поддержки бизнеса. Вместе с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области активно работают муниципальные фонды, представленные во всех районах нашего региона, оказывая бизнесу необходимую поддержку.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на завершение национального проекта по поддержке малого бизнеса в этом году, в следующем году Ленинградская область не только сохранит текущий уровень поддержки, но и значительно его повысит. В 2025 году объем финансовой помощи в виде субсидий составит 307,1 миллиона рублей, а на гранты для предпринимателей будет выделено 78 миллионов рублей.

К уже существующим мерам финансовой поддержки, таким как налоговые льготы, субсидии и льготные микрозаймы, добавятся специальные программы для участников специальной военной операции, желающих открыть своё дело в Ленобласти. Индивидуальные предприниматели, служившие по контракту, смогут получить грант на развитие бизнеса в размере 700 тысяч рублей, а также льготную налоговую ставку в 1% и государственный микрозайм с процентной ставкой 1% годовых.