В новый год — с новыми нацпроектами

«В ближайшие 3 года Ленобласть привлечет 34 млрд рублей на развитие по самым востребованным направлениям, определенным в новых национальных проектах.

Сегодня глава правительства России Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития. До конца января Ленобласть сформирует свои региональные планы с разбивкой до конкретных объектов.

Регион станет участником 12 национальных проектов, среди которых «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Продолжительная активная жизнь», «Кадры» и ряд других.

Софинансирование области за три года составит более 50 млрд рублей», — сообщил губернатор Ленинградской области.

Правительство РФ завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он будет главным ориентиром в работе Правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных Президентом.

Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ Президента о национальных целях, 19 сформированных Правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.

В плане учтены все действующие инструменты государственной политики, предусмотрены индикаторы достижения поставленных задач, определены зоны ответственности всех участников процесса.