Где отключат свет в Гатчинском районе 16 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.01.25 с 20:00 до 08:00 17.01.2025 кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское СП:
д. Терволово.
17.01.25 с 10:00 до 20:00
Пудостьское СП:
д. Терволово.
17.01.25 с 20:00 до 08:00 18.01.2025 кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское СП:
д. Терволово.
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