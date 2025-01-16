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Где отключат свет в Гатчинском районе 16 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.01.25 с 20:00 до 08:00 17.01.2025 кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское СП:

д. Терволово.

 

17.01.25 с 10:00 до 20:00

Пудостьское СП:

д. Терволово.

 

17.01.25 с 20:00 до 08:00 18.01.2025 кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское СП:

д. Терволово.

 