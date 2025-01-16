Где отключат свет в Гатчинском районе 16 января

Чем дальше – тем культурнее и здоровее: к такому выводу приходят работники гатчинской скорой помощи после каждого Нового года. В этот раз праздник прошел под знаком вежливости и здравомыслия: гатчинцы были умеренны в еде и питии, корректны в общении и доброжелательны к окружающим.