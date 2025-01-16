Начался приём заявок на открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремлённая в будущее»

Цель конкурса — стимулирование научно-исследовательской и творческой активности студенческой молодежи, ориентированной на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития России в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Нынешний конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Конкурс проводится по трем номинациям: лучшая литературная (исследовательская) работа (эссе), лучшая изобразительная работа (фото, плакат), лучшая видеоработа.

Проекты, представленные на конкурс, могут затрагивать следующие темы в аспекте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: история, настоящее и будущее страны, региона, города; выявление, пропаганда, сохранение и развитие историко-культурных, природных, архитектурных, инфраструктурных и иных объектов, формирования и сохранения духовно-нравственных традиций и ценностей; национально-культурное и конфессиональное многообразие России, а также межнациональные отношения и толерантность в обществе; социальные, демографические и гуманитарные вопросы, в том числе — в молодежной среде; развитие науки, техники и технологии; здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни; развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности; роль нашей страны в Победе над фашизмом; противодействие фальсификации исторических событий Второй мировой войны и героизации нацизма; о сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; увековечивание памяти погибших при защите Отечества; помощь и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны; история моей семьи в истории Великой Отечественной войны; иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.



Конкурс пройдет в два этапа:

Региональный этап — с 16.12.2024 по 17.03.2025 года (срок подачи заявок — с 16.12.2024 по 24.02.2025) в ЛГУ им. А.С. Пушкина.

До участия допускаются обучающиеся образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций среднего профессионального образования Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Победители и призеры региональных этапов Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками по решению оргкомитетов регионального этапа Конкурса. Победители регионального этапа Конкурса по каждой номинации участвуют в окружном этапе Конкурса.

Окружной этап — с 18.03.2025 по 30.04.2025 года в Санкт-Петербургском государственном университете.

Победители и призеры окружного этапа Конкурса награждаются дипломами и денежными премиями от Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа. Общий призовой фонд составляет 285 000 рублей. Размер премии на один победивший проект составляет 45 000 рублей. Размер премии на один проект, занявший призовое место, составляет 25 000 рублей.

Требования к конкурсным проектам

1. Лучшая литературная (исследовательская) работа (эссе)

формат файла – Doc; размер страницы – А4; шрифт – TimesNewRoman; кегль – 12; не более 10 000 знаков (без учета пробелов); в файле работы должны быть указаны название работы, фамилия, имя и отчество (при наличии) автора/членов авторского коллектива, наименование образовательной организации высшего образования или среднего профессионального образования, адреса электронной почты авторов.



2. Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)

изображения представляются в файлах формата tif, pdf или jpeg или на бумажном носителе формата А3 или А4; разрешение 300 dpi размером 5905x4724 пикселей; цветовая модель – CMYK; максимальный размер файла – 15 Мб; к файлу изображения должен прилагаться файл в формате doc, содержащий название работы, фамилию, имя и отчество (при наличии) автора/членов авторского коллектива, наименование образовательной организации высшего образования или среднего профессионального образования, адреса электронной почты авторов, краткое описание изображения и т.п.



3. Лучшая видеоработа

видеофрагмент продолжительностью не менее 1 минуты и не более 5 (пяти) минут; максимальный размер файла – 400 Мб; к файлу видеофрагмента должен прилагаться файл в формате doc, содержащий название видеофрагмента, фамилию, имя и отчество (при наличии) автора/членов авторского коллектива, наименование образовательной организации высшего образования или среднего профессионального образования, адреса электронной почты авторов, краткое описание видеофрагмента, периода и места съемки и т.п.; видеоработы на конкурс могут быть представлены в жанрах: игровом; постановочном; документальном; информационно-публицистическом; документальная драма; анимационном.



Жюри регионального этапа и окружного этапа будут оценивать проекты по 10-балльной системе по следующим категориям

идея проекта, обоснование актуальности, соответствие цели и задачам конкурса, информативность, историческая грамотность, творческое решение и оригинальность работы, внутренняя логика проекта — логическая взаимосвязь целей, задач, механизмов реализации и результатов, качество исполнения.



Заявки и проекты подаются на конкурс до 24 февраля 2025 г.

За дополнительной и справочной информацией просьба обращаться в Отдел по работе с молодёжью ЛГУ им. А.С. Пушкина по тел. (812) 451 98 69 и эл. почте studotdel@lengu.ru