Особым ребятам – особое внимание

Было организовано целых два утренника – две «Елки». Вместе с родителями дети участвовали в интерактивном новогоднем представлении: пели и танцевали, играли, водили хороводы и рассказывали стихи Деду Морозу и Снегурочке. Это был новый опыт – очень волнительный, но организаторы справились с поставленной задачей, и все остались очень довольны.

А потом на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» за чаепитием встретились мамы особых ребят, оставив ненадолго дома своих чад – больших и маленьких. Празднично одетые, они собрались, чтобы поздравить друг друга с наступающими праздниками, вручить награды педагогам, которые постоянно работают с особыми ребятами, и немного отвлечься от ежедневных и ежечасных хлопот и проблем, которых у каждой такой мамы столько, что хватило бы на нескольких родительниц. Собственно, это родительское объединение так и называется – «Особые ребята».

Мамы объединились

Три года тому назад в Гатчине родители детей с ментальными нарушениями решили объединиться, чтобы поддержать друг друга, проводить совместно досуг и попытаться общими усилиями обеспечить своим детям определенную занятость в будущем, когда они достигнут совершеннолетия и формально перестанут считаться детьми.

- Присматривая за своими ребятами на занятиях, мы решили, что этих занятий мало – нужно придумать что-то свое, – рассказывает директор АНО «Особые ребята» Наталья Иванова. – Дети растут, и в 18 лет они останутся без кружков, без секций, потому что всё детское для них закроется. А подходящих занятий для взрослых с такими нарушениями в Гатчине нет.

Сначала это был просто коммуникативный клуб, где дети и родители встречались по выходным раз в неделю, учились общаться, играть в игры, даже просто накрывать на стол, убирать со стола и другим каким-то мелочам. Постепенно подключались педагоги, работающие в детских центрах, и предлагали провести разово то или другое занятие. И со временем мы поняли, что, во-первых, нужно получить какой-то официальный статус, чтобы вести диалог с городом, с властями. И во-вторых, многие из наших детей стали действительно взрослыми, и их нужно трудоустраивать.

Как пояснила Наталья Викторовна, для организации занятости выросших детей пришлось открыть ИП, и крупные предприятия, которые обязаны выделять инвалидам энное количество рабочих мест, передают ИП свои квоты. Теперь девочки с инвалидностью, достигшие 18-летия, официально трудоустроены и получают зарплату: они изготавливают декоративное мыло и шьют полотенца. Это востребовано и всегда можно реализовать. Мальчики еще до этого не доросли, и вопрос их трудоустройства – впереди.

- Среди особых ребят те, кому десять-двенадцать лет – активные, во всё включаются. А вот те, кому пятнадцать-шестнадцать и больше, сидят по домам, и родители уже потеряли всякий оптимизм и ни во что не верят. И вот наши открытые, большие праздники призваны продемонстрировать родителям, что жизнь продолжается. Мы, например, специально писали в администрацию, чтобы «Елку желаний» провели, в том числе, и для 18–19-летних детей. Потому что пришла одна такая 18-летняя девочка домой и расстроилась: «Я была у Деда Мороза и не рассказала стихотворение!»

Отчасти это причина, по которой мы взялись за эту работу. Потому что мы понимали: это путь наших детей, пройдет год-два, и им некуда будет деться. Более того, нам повезло, что несколько лет назад в Районном центре детского творчества открылись направления для детей с ОВЗ. До этого родители с несовершеннолетними детьми постарше находились в вакууме – для них не было ничего. Поэтому сейчас их очень сложно вытянуть, многие как сидели, так и сидят.

- В вашем сообществе только дети с ментальной инвалидностью?

- Изначально мы ориентировались на своих детей. Это нарушения интеллектуального плана – аутизм, умственная отсталость и другие. Но в этот раз на празднике были ребята-колясочники, дети с разными диагнозами – мы сейчас уже не делим. Хотя понятно, что занятия у дефектолога, логопеда, специальные мастер-классы все-таки подразумевают, что ребенку сложно в большом обществе, и проводятся в группах по два-три человека. Поэтому, наверное, прежде всего мы говорим о ментальной инвалидности.

- Много народу в вашем сообществе?

- В чате – более ста человек. А на наших двух «Елках» в общей сложности было более 40 детей – в возрасте 6–12 лет и старше четырнадцати. Достаточно много, я бы сказала. И это далеко не все, кто есть в городе и районе, а только те, кто готов попробовать, довериться и выйти из тени.

- У «Особых ребят» есть свое помещение?

- Да, мы не так давно переехали – сняли новое помещение. Раньше наш «клуб» находился в промзоне, а туда сложно добираться, и, поскольку мы задаемся целью тренировать у старших детей самостоятельность, чтобы они могли, скажем, сами ходить по городу пешком, то промзона в этом плане совсем отпадает. Понятно, что аренда помещения в центре города с отдельным входом недешева, но именно поэтому мы очень стараемся развивать наше производство мыла и полотенец и пытаемся обратить на себя внимание города, чтобы донести информацию: мы делаем что-то не ради бизнеса, а просто чтобы выживать и иметь свое помещение.

- С какими организациями вы сотрудничаете?

- У нас подписано соглашение с Гатчинским домом реабилитационного проживания, и наши ребята старше 18 лет ходят туда на спорт, занимаются в театре и с психологом. Также они нас приглашают на праздники, на выездные мероприятия. Гатчинский спорткомитет организовал для наших ребят бесплатные занятия адаптированной физкультурой на базе Гатчинского лицея № 3 – тренер ведет специальную группу. А в РЦДТ дети занимаются в кружках индивидуально.

…В преддверии Нового года особые ребята побывали в резиденции Деда Мороза в Доме культуры, и благодаря «Елке желаний» (а также Гатчинской администрации, ДК, театру-студии «За углом» и другим добрым волшебникам) их новогодние мечты сбылись. И впервые в таком празднике приняли участие «взрослые дети» – особые ребята, перешагнувшие свое совершеннолетие, но так и оставшиеся, в сущности, детьми…

Екатерина Дзюба