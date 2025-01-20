Без срока давности: в Ленобласти вышел сборник о злодеяниях нацистов
В день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда губернатор Александр Дрозденко передал в библиотеки и музеи военной истории региона сборник материалов, фотографий и хроник подлинных свидетельств злодеяний фашистов на оккупированных территориях Ленобласти, запечатленных в воспоминаниях очевидцев.
«Иногда говорят, зачем вы эти страшные факты придаете гласности, поднимаете из архивов, проводите дополнительные расследования и изыскания вместе с поисковиками? Может быть не надо об этом говорить молодежи? Какая бы страшная правда ни была, надо об этом говорить, чтобы это не повторилось. И сегодня мы бьемся там, в зоне СВО, чтобы это не повторилось», — сказал Александр Дрозденко.
Вместе с главой региона сборник представил ветеранам, блокадникам, общественникам прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.
Авторы этого труда — старший помощник прокурора Ленобласти Святослав Родин и руководитель поискового отряда «Радар» Павел Игнатьев.
В сборнике — история геноцида народов Советского Союза — преступлений без срока давности в материалах и документах судебного процесса в Ленобласти о трагических страницах российской истории, который будет передан в библиотеки и музеи военной истории региона, а также в советы ветеранов, чтобы сохранить историческую память.