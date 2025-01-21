Экзаменационная работа по математике базового уровня состоит из 20 заданий с кратким ответом. Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей: первая часть проверяет знания базового уровня, а вторая часть содержит задания повышенной сложности и проверяет освоение математики на более глубоком уровне, который необходим в профессиональной деятельности ученикам, планирующим поступать на технические, инженерные, экономические специальности.

Важным этапом для успешной сдачи ГИА является подготовка к ЕГЭ, которая в Гатчинском муниципальном округе идёт полным ходом.

17 января 2025 года одиннадцатиклассники приняли участие в региональном репетиционном экзамене по математике базового и профильного уровней по материалам ЕГЭ. 553 участника, что составляет 92,2% от общего числа выпускников, проверили свой уровень подготовки на сегодняшний день.

289 участников, что составляет 52,3% от общего числа выпускников, приняли участие в экзамене по математике базового уровня. 264 одиннадцатиклассника, что составляет 44,7%, выбрали математику профильного уровня.

Светлана, выпускница физико-математического класса Гатчинского лицея № 3, рассказала: «Для меня очень важно получить высокий балл на реальном экзамене, так как я планирую поступать в престижный вуз. Репетиционный экзамен дает возможность привыкнуть к формату экзамена и научиться работать в режиме ограниченного времени».

Специалисты объясняют одиннадцатиклассникам и их родителям (законным представителям) о важности правильного выбора уровня ЕГЭ по математике. «Очень важным моментом для выпускников является определение базового или профильного уровня сдачи экзамена по математике. Во-первых, это определяется дальнейшим образовательным маршрутом. Во-вторых, уровнем подготовки обучающихся по предмету. Педагоги, родители (законные представители), педагог-психолог, администрация нашей школы работают над тем, чтобы выпускники сделали осознанный выбор уровня экзамена по математике, оценив свои возможности с целью качественной сдачи ЕГЭ. Вся работа в школе направлена на исключение неуспешности обучающихся. Для этого учителями-предметниками обеспечивается дифференцированный и индивидуальный подход в обучении выпускников, исходя из их образовательных результатов и профессиональных планов», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы №1 Наталья Юрьевна Маженова.

Напоминаем, что заявления с указанием выбранных предметов, уровня ЕГЭ по математике (базовой или профильной) подаются до

1 февраля включительно. Уровень ЕГЭ по математике выпускники вправе изменить не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.