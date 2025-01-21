Скелет мамонта приехал с Ямала в Рождествено
В руках ленинградских реставраторов оживет редчайший экспонат – кости огромного мамонта доставлены с Ямала в Международный центр реставрации в Рождествено.
Рубрики: Культура
Впереди настоящая археология знания – команде мастеров под руководством ведущего специалиста страны по реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова предстоит исследовать и собрать воедино полный скелет древнего великана из сотен фрагментов костей, мягких тканей и шерсти. Такую кропотливую и сложную работу могут сделать только здесь.
Весь процесс восстановления займет около 8 месяцев, после чего готовый экспонат украсит Музейно-выставочный комплекс И.С. Шемановского в Салехарде.
Скелет мамонта был найден в 2020 году на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе.
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