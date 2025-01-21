Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Скелет мамонта приехал с Ямала в Рождествено

В руках ленинградских реставраторов оживет редчайший экспонат – кости огромного мамонта доставлены с Ямала в Международный центр реставрации в Рождествено.

Рубрики:  Культура

Впереди настоящая археология знания – команде мастеров под руководством ведущего специалиста страны по реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова предстоит исследовать и собрать воедино полный скелет древнего великана из сотен фрагментов костей, мягких тканей и шерсти. Такую кропотливую и сложную работу могут сделать только здесь.

Весь процесс восстановления займет около 8 месяцев, после чего готовый экспонат украсит Музейно-выставочный комплекс И.С. Шемановского в Салехарде.

Скелет мамонта был найден в 2020 году на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе.