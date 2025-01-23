Акварельные мгновения Валентины Филипповой

Художник и дизайнер Валентина Филиппова хорошо известна в Гатчинском районе своей творческой и проектной деятельностью. В свое время Валентина Ивановна была художником при отделе культуры в Гатчине. Начиная с 1982 года, работала инженером эстетики в ОПХ «Суйда», занималась ландшафтным и интерьерным дизайном. Валентина Филиппова принимала самое активное участие в восстановлении музея А.П. Ганнибала в поселке Суйда. Именно она инициировала и возглавила строительство храма Воскресения Христова в селе Воскресенском по проекту архитектора Александра Семочкина. Проектировала Валентина Филиппова и иконостас этой церкви.

Известна Валентина Филиппова и как талантливый художник-акварелист. Каждая ее выставка – это еще одно зримое рассуждение о русском пейзаже. Лиричность образов, теплые, глубокие тона, слегка размытые благодаря особой акварельной технике линии – работы художницы неповторимы и хорошо узнаваемы. Акварель – любимая техника Валентины Ивановны, которая ассоциируется у нее с водой, стихией с женским характером, изменчивым и своенравным.

Акварельные работы Валентины Филипповой словно заполнены внутренним светом, который придает знакомым пейзажам особенную прелесть и таинственность. Невесомые и полупрозрачные краски как нельзя лучше передают тихую красоту нашей природы, запах трав и снега, вкус ветра и шорох осенней листвы.

Свою новую выставку художница назвала «Есть только миг...» - словно это начало рассуждения, которое может продолжить каждый так, как он это видит и чувствует.

Акварель – техника поэтичная, и неслучайно открытие выставки сопровождалось поэтической встречей с замечательным артистом, актером Государственной филармонии Санкт-Петербурга, мастером художественного слова Дмитрием Ефименко.

Дмитрий Александрович Ефименко – один из героев проекта Веры Николаевны Чиченковой «Литературные встречи» (Ленинградская областная библиотека), автор программы «От пиитов до поэтов». Дмитрий Александрович – блестящий исполнитель поэтических и прозаических произведений. С удивительной точностью ему удается донести до слушателей содержание и смысл великой русской поэзии, попутно сотворяя новую художественную и духовную реальность.

Репертуар Дмитрия Ефименко весьма обширен и постоянно дополняется. В его проникновенном исполнении в «Купринке» прозвучали произведения многих выдающихся поэтов русской литературы, начиная с XVIII века и заканчивая современниками. Среди них – Д. Фонвизин, М. Лермонтов, А. Блок, С. Есенин, Е. Евтушенко и другие авторы. Поэтический вечер продолжился выступлением талантливого поэта, члена Российского союза писателей Елены Кандалинской.

Юлия Лысанюк