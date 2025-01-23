Эксперты выяснили стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В январе 2025 года медианная стоимость аренды одного квадратного метра жилья в Санкт-Петербурге находится на уровне 1,2 тыс. рублей. Аренда студии площадью 35 кв. м в Северной столице обойдется в 40,3 тысячи рублей. В сравнении с январем прошлого года стоимость выросла на 20,4%.

В Ленобласти цена на долгосрочную аренду «квадрата» оказалась на уровне 838 рублей. Относительно показателей прошлого года стоимость показала значительный прирост — на 37,2%. Приблизительная цена аренды квартиры площадью 35 кв. м составляет около 29 тысяч рублей.

Вслед за ростом стоимости аренды жилья увеличился и объем предложения на рынке долгосрочной аренды на витрине Домклик. В Санкт-Петербурге количество квартир для аренды увеличилось на 65%, в Ленобласти — на 52%.

Аналитики Домклик отмечают, что рост стоимости долгосрочной аренды в Питере и Ленобласти стал частью общего тренда по России. Как было показано в более раннем исследовании, в среднем по стране стоимость аренды за прошедший год увеличилась на 17% и составила 807 рублей за квадратный метр. Причина такой динамики связана с сохранением ключевой ставки на заградительном уровне и повышением адресности льготных программ, из-за чего все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру.

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