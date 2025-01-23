В Ленобласти стартовало голосование за благоустройство

В Ленинградской области стартовало региональное голосование по выбору мест для благоустройства. 350 потенциальных скверов, аллей, бульваров, площадей и набережных из 135 поселений можно поддержать онлайн на региональном портале по ссылке https://xn--47-dlcma4bxbi.xn--p1ai/golosovaniya/novoe-golosovanie/

«Выбор территорий идёт в населенных пунктах от 1000 жителей. Участвовать могут все жители Ленинградской области от 14 лет. Если вы хотите видеть возле дома новый парк, больше детских и спортивных площадок, обустроенную набережную — выбирайте свою территорию и рассказывайте, чем вы хотели бы её наполнить. Голосование продлится до 16 февраля. Победившие территории получат профессионально разработанные проекты и шанс на благоустройство по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В 2025 году дан старт новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в который вошел проект «Формирование комфортной городской среды», реализация которого предусмотрена до 2030 года. В 2024 году в рамках проекта в Ленинградской области реализовано 117 объектов благоустройства в населенных пунктах области с численностью более 1000 человек. С учетом всех реализованных проектов за весь период существования проекта в Ленинградской области сделано более тысячи объектов по благоустройству.

В 2025 году планируется благоустроить 108 территорий. Все эти территории и их функциональное наполнение выбраны ленинградцами в прошлом году. Почти 200 000 ленинградцев отдали свои голоса за улучшение внешнего облика своих городов и поселений.

Первым основным критерием реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды является участие жителей. Именно поэтому каждый год проводятся голосования среди жителей Ленинградской области, где они могут выбрать самые востребованные для благоустройства общественные территории в их поселении. На голосования выносятся те территории, которые предложили сами жители.