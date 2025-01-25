«Пулей пробит комсомольский билет…» Из биографии одного из участников освобождения Гатчины

Этот снимок был подарен мне много лет назад известным гатчинским фотографом, фотокорреспондентом газеты «Гатчинская правда» Аркадием Львовичем Кацем. Созданный в 1967 году городской краеведческий музей, о котором идет речь, – ныне музей-усадьба художника-карикатуриста П. Е. Щербова, куда в свое время и были переданы все коллекции прежнего музея из Приоратского дворца.

Начиная с 25 января 1944 года, ареной ожесточенных боев становятся северные окраины Гатчины. Утром 26 января воины 120-й стрелковой дивизии совместно с другими частями и подразделениями Ленинградского фронта ворвались в город и начали продвижение вперед. В 10 часов оккупанты были полностью разбиты и отброшены за Гатчину.

Среди тех, кто смело, невзирая на яростные атаки противника участвовал в освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков, был 20-летний боец 289-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии, радист Василий Маркин. Получив тяжелое ранение в грудь, он продолжал выполнять задание, пока не подоспели его товарищи. Истекавшего кровью, по снегу, полуживого его удалось дотащить до ближайшего медсанбата. А домой была отправлена «похоронка»: уже в госпитале его фамилию перепутали с фамилией другого погибшего солдата.

Василий Федорович Маркин родился в 1924 году на хуторе Красный в Курской области. Окончил семь классов. Перед войной оказался в Ленинграде, окончил ремесленное училище и устроился работать слесарем.

В 1942 году в блокадном Ленинграде Володарский районный военкомат направил его в школу радиоспециалистов, в отделение радистов, после окончания которой юноша попал на Ленинградский фронт. Отважно бил он врага и получил свою первую медаль – «За оборону Ленинграда» (22.12.1942 г.) Участвуя в снятии блокады и освобождении от врага населенных пунктов Ленинградской области, его полк штурмовал Гатчину. Об этом периоде боевого пути Василия Маркина можно узнать из Наградного листа к медали «За отвагу», которой он был награжден, когда уже находился в госпитале:

«За время боев с 22 по 26 января 1944 г. тов. Маркин обеспечивал радиосвязь командира 2-го стрелкового батальона со штабом полка. Будучи тяжело ранен, тов. Маркин не прекращал работы до тех пор, пока не было смены».

После госпиталя были новые сражения, еще два ранения, но сержант Маркин дошел живым до победного конца. Последним местом его службы был 623-й отдельный радиодивизион, откуда он демобилизовался домой в 1947 году. К военным медалям добавился еще орден Красной Звезды.

О его ранении при освобождении Гатчины и дальнейшей судьбе можно узнать из статьи, написанной студенткой Л. Рабинович и опубликованной в феврале 1969 года в газете «За инженерные кадры»:

«Пулей пробит комсомольский билет. Гулко ухали взрывы в безмятежной ослепительности зимнего утра. На черные лица уставших солдат, захвативших полуразрушенный дом на окраине Гатчины, падал снег... Их осталось немного. Несколько минут отдыха, мгновение тишины, и близкие разрывы снарядов заставили солдат насторожиться. Началась атака фашистов. Немцы с трех сторон окружили дом. Где-то рядом был расположен дзот. Вражеский пулемет не умолкал. Радист Вася Маркин получил приказ уничтожить его, но не дошел, был тяжело ранен в грудь. Пуля пробила насквозь комсомольский билет, но сердце комсомольца осталось в строю. Контратака отбита. И снова вперед! К радисту Маркину подтащили радиостанцию и отрывочные сигналы полетели в эфир. Наконец удалось наладить связь с полком, сообщить как пробраться к дому. Стали подходить наши автоматчики. Первыми к дому прорвались Соколов и Фридман. Наскоро перевязали раненых, но к вечеру бой был окончен. Дом удалось удержать. Друзья доставили радиста в медсанбат. «Доставили!» – тихо тащили по снегу, сквозь темный настороженный лес. Маркин остался жив.

Маленький боевой эпизод, кажущимся обычным на фронте. Но с каждым годом всё меньше и меньше остается людей, которые знают войну именно по этим эпизодам, которые до последней минуты не выпускали из рук оружия, чудом остались в живых.

Такой человек сидит передо мной. Я смотрю на его руки – руки слесаря, сильные, уверенные, они неловко что-то переставляют с места на место. Василий Федорович Маркин волнуется, говорить трудно. Как ни странно, помогает шум механического цеха. Привычная обстановка успокаивает, и Василий Федорович рассказывает, как в 1942 году был направлен в Ленинградскую школу радистов. Затем Пулковские высоты, бои за Тайцы, Гатчину, ранение, госпиталь, разведрота, освобождение Таллина… В общем, обыкновенная армейская биография. Так думает Маркин. Я знаю, как трудно рассказывать незнакомому человеку о пережитой боли, страданиях, укладывая в несколько минут несколько лет горькой молодости. И решаюсь задать вопросы «о самом ярком эпизоде». Пытаюсь понять, откуда человек с грудью, простреленной на вылет, нашел в себе силы стрелять, налаживать радиосвязь.

А Василий Федорович пожимает плечами. Говорит смущенно и просто: «Знаете, как-то не думал. Надо было». И всё. Ни высоких слов о долге перед Родиной, о безграничной любви к ней. В последнее время очень многие говорят о подвиге. А человек, чей комсомольский билет, потемневший от крови, занял достойное место в краеведческом музее города Гатчины, просит ничего не писать о нем. И направляется к рабочему месту. Всё обыкновенно и буднично».

В 1965 году ветеран снова побывал в Гатчине и не узнал тогда знакомых мест, где шли ожесточенные бои. На Братских могилах городского кладбища он нашел несколько знакомых имен своих погибших однополчан… Потом с группой ветеранов

120-й Гатчинской стрелковой дивизии он приезжал сюда еще не раз. В 1985 году фронтовик был награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Умер В.Ф. Маркин в 2000 году.

Андрей Бурлаков