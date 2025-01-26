«Народная артистка» Ольга Бичоль

Живет себе простая девчонка, ударно трудится, ни о чем особо не мечтает. Разве что в свободное время занимается любимым увлечением, позже это дело хобби назовут. В один прекрасный день друзья уговаривают героиню фильма принять участие в любительском конкурсе. Неожиданный успех! Бурные аплодисменты, полные залы. В человеке дремал талант, а он и не подозревал о его существовании. Подобные истории воспринимаются нами чаще всего как сказка, чудо. Но в случае с Ольгой Бичоль именно так всё и произошло.

- Я впервые вышла на профессиональную сцену в 37 лет. Даже представить себе не могла, что буду всерьез заниматься пением, а оно вон как повернулась. Когда вчера детям сказала, что еду на интервью для «Гатчинской правды», они начали дразниться: «Ну, мама, ты у нас совсем звездой стала! Как с тобой и разговаривать теперь непонятно!» Шутят, конечно, но мне, не буду скрывать, приятно.

Когда старшая дочь поступила в институт, преподаватель на лекции спросила ее: «А певица Ольга Бичоль вам не родственница случайно?» Когда услышал, что это мама, как же он нахваливал меня. Я даже покраснела, когда дочь рассказывала об этом случае.

Непосредственная, «непридуманная», особенная – первое впечатление от знакомства с Ольгой Бичоль. А началось всё с огромного пирога. Мы отправлялись на презентацию книги «Сиверский феномен» в дом-музей И. Шварца. Но сначала нужно было забрать пирог в одном из гатчинских кафе. Там пекарем работает дочь нашей героини Настя.

Холодная снежная крупа летит в лицо, назначенное время проходит, а певицы всё не было. Звонок от нее: «У меня машина не заводится, но ничего, сейчас добрые люди помогут!» Помогли. Сквозь снег, скользя высокими каблуками по нашим небезопасным тротуарам (один неверный шаг, и вместо концерта отправишься в больницу), Ольга Михайловна спешила навстречу. «Сейчас забираем пирог и быстренько в машину. Видите, моргает «аварийкой». Я двери не закрыла, а ключ в замке зажигания оставила. Мало ли что!»

Забрали, поехали. Приятный теплый запах от свежеиспеченного пирога заполнил всё пространство старенького «Форда». Снег сменился дождем, а дворники то и дело отказывались работать. Чинили. Долго решали, обогнать ли «вот эту черепаху» на фургоне. Обогнали, выдохнули. В доме-музее И. Шварца певица отправилась в грим-уборную, ваш корреспондент – на концерт.

Когда ведущая объявила, что «сейчас перед вами выступит замечательная наша землячка, певица Ольга Бичоль», на сцену вышла женщина, в которой с большим трудом можно узнать мою недавнюю спутницу. Неспешная, царственная походка, гордая осанка. Яркий в русском стиле костюм. Когда закончилась песня «Боготворю тебя, Россия» – визитная карточка нашей героини – в переполненном зале долго не смолкали аплодисменты.

После концерта за импровизированным столом Ольга Михайловна – опять простая русская женщина. Теперь уже в роли заботливой соседки. «Пирогом-то угощайтесь, не зря его Настя пекла, берите кусочек побольше. Чаю налить вам еще?» Такие метаморфозы случались и во время интервью. Если смеется, то от души, заразительно, в полный голос. Если всплакнет, вспоминая тяжелые моменты жизни, например, рано ушедшую из жизни маму, то искренне. Всё по-настоящему.

- Знаете, как мои мама с папой познакомились? Ей еще 17 не было, пошла с двумя своими сестрами на озеро. Стояли на берегу, и тут подплыл на лодке паренек, их ровесник. Сказал: «Кто ко мне в лодку сядет, ту замуж возьму!» Мама, недолго думая, прыгнула в лодку! Романтика! Через четыре года они поженились, сначала старшая сестра Лена на свет появилась, потом, ровно через год, я. Еще через три года, это мое первое отчетливое воспоминание детства, мама родила третью дочь, Дину. Помню, как в окно мама показывала кулечек с моей маленькой сестрой.

- Прямо по Чехову, три сестры.

- По Чехову или не по Чехову, но ругались мы поначалу страшно. Особенно я со старшей – Леной. Знаете, как между сестрами или братьями бывает?! Тем более, мы два Тельца по гороскопу, я 22 апреля родилась, в один день с Лениным, она – 26-го. Только потом уже, когда подросли, сдружились. Теперь не разлей вода. Вспоминаем, смеемся.

- У вас в биографии написано, что школу вы окончили в Вильнюсе. Как в Литве оказались?

- А по маминой линии у меня все родственники там жили и сейчас живут. Родилась я в Бокситогорске, папа родом оттуда, но когда мне еще и двух лет не исполнилось, родители поехали в отпуск к бабушке, Александре Павловне Смирновой. У меня что-то с дыханием было. Даже небольшую операцию на носу пришлось делать. В общем, мама решила в Бокситогорск не возвращаться. Всё же Вильнюс – большой город, столица. Там всё ее детство прошло, там сестры, тетя Нина и тетя Валя, остались. Мама кладовщицей устроилась, папа – водителем.

- Как в школе учились?

- У меня было две школы. Сначала в самом Вильнюсе, потом родители переехали в небольшой районный городок, километров 15 от Вильнюса. Хорошо училась. В итоговом аттестате только одна «тройка» была по химии. Никак она мне не давалась. Спортом много занималась: плаванием, гандболом, настольным теннисом и даже стрельбой. Неплохо стреляла в детстве.

Много лет спустя приехали с мужем в подмосковный пансионат МВД, по путевке. Он у меня в милиции всю жизнь проработал. Какие развлечения в пансионате? Кино, концерты по вечерам и тир. Я уже, можно сказать, прославилась там в качестве певицы. Помните, конкурсы были «Алло, мы ищем таланты!» Спела успешно. И вот зашли мы в тир. Там по пять пулек выдавали. Я сказала: «Дайте мне пострелять. Только зарядите ружье, пожалуйста». Они посмеялись: «Вы хорошо поете. Зачем вам еще стрельба?» Но зарядили пневматическую винтовку, двустволку. Вот, сказали, заяц – самая крупная фигурка, попробуйте попасть. Я выстрелила, попала. Потом еще четыре фигуры выбила. Они, мягко говоря, удивились. Предложили перейти на мишень настоящую. Я взяла у Вити, мужа, еще пять пулек. Четыре «десятки» и одна «девятка»! У них глаза на лоб полезли: «Вы же говорили, что стрелять не умеете!» Ответила: «Нет, я просто ружье заряжать не умею. А то, что стрелять не умею, – я такого не говорила!»

- Мы чуть вперед забежали. Вернемся в Вильнюс. В свете последующих событий с ростом национализма в республиках бывшего СССР, как жилось русским в Литве?

- Вполне нормально жилось до перестройки. Вильнюс – многонациональный город. Литовцы, поляки, русские, евреи – самых разных национальностей жили там люди. Язык литовский я понимала, да и сейчас понимаю, хотя уже 35 лет прошло. С этим проблем не было. Тем более, что училась я в русской школе. Проблемы где-то в 1989-90-м начались. Бывало, зайдешь в магазин, спросишь что-нибудь на русском, тебе ответят по-литовски. Но я этого почти не застала. В

1990-м мы с мужем переехали сюда, в Гатчину.

- Как с мужем познакомились?

- Это интересная история была. Мы с сестрой ехали куда-то на автобусе. Сзади, через сиденье, два парня взрослых. Мне было 16, Виктору 22, когда познакомились. И он сказал другу громко, так, чтобы мы слышали: «Вот эта девочка станет моей женой». И показал на меня.

- Целая семейная традиция складывается: в первый же день предлагать выйти замуж.

- Похоже на то. Приятель ему: «Посмотри, она же совсем ребенок. Тощая, кожа да кости!» А я и вправду очень худая тогда была. Виктор ему: «Ничего, откормим»! В тот день мы только увидели друг друга, а познакомились чуть позже, на пляже. Знаете, такая игра с мячом – «картошка». Садишься в центр круга, а остальные пытаются тебя «выбить» мячом. Когда я в центе оказывалась, Виктор всё меня защитить от ударов старался. Он очень галантно ухаживал. Обязательно с конфеткой приходил на свидания. Всегда руку подавал, когда из автобуса выходили.

Ольга Бичоль подшучивает над собой, мужем, детьми так, как могут позволить себе только абсолютно счастливые в семейной жизни и уверенные в себе люди. Чуть позже она скажет:

- Мама, когда я ее познакомила с Виктором, недолгое время присматривалась к нему, потом сказала: «Держись за этого человека, он никогда тебя не обидит и не предаст». Так оно и вышло.

Потом мы переехали к его родителям в Гатчину. Отец Виктора, Владислав Казимирович, работал газовиком в Вильнюсе, они почти 16 лет прожили в вагончике, ждали, когда им выделят квартиру. Но наступили 90-е, им предложили, наконец, на выбор жилье в Калининграде или Гатчине. Выбрали наши края. Вскоре мы с Виктором к ним приехали. Потом дочь Настя появилась. Двенадцать лет жили вместе в двухкомнатной квартире. Со свекровью сложились отличные отношения. Всегда мою сторону принимала, если мы с Витей ссорились. Я ведь поначалу даже готовить толком не умела. А если готовила, тем более на всех, со стыда можно было под землю провалиться. Но свекровь учила, подсказывала. Ни разу меня ни в чем не упрекнула. Если бы не мои родные и близкие, никогда бы не стала я певицей, не сидела бы здесь с вами и не изображала бы из себя звезду.

Самородок

- Когда вы стали петь для публики, началась профессиональная карьера?

- А я не считаю себя профессиональной певицей. У меня нет музыкального образования от слова совсем. Музыку «считываю» на слух. Нот не знаю. Пела-то я всегда. За компанию, с друзьями, в первом классе даже в хоре выступала, но это всё, конечно, несерьезно. Забот с моим мелким бизнесом, детьми, домом хватало, не до пения было.

В 2007-м поехали с мужем в Туапсе, в санаторий. Случайно зашли в караоке. Я спела «Любовь похожая на сон…» И услышала, кто-то из работников караоке сказал: «Что это за птица к нам залетела? Неужто, сама Пугачева?»

В доме культуры при санатории проводились конкурсы типа «Алло, мы ищем таланты». Меня уговорили спеть там, уже со сцены. Я дико боялась публики! Вы даже не представляете, как мне страшно было выступать перед зрителями. Подошел ко мне дядечка такой пожилой, он из Дагестана, народный композитор у них, и тогда я впервые услышала такие слова: «Вам нужно обязательно петь!» Я сказала, что, мол, и так пою – дома за столом. Он продолжил: «Вам выступать надо профессионально. Все данные у вас есть для этого».

Тогда я начала задумываться, может, и вправду попробовать выйти на сцену? Потом был пансионат в Подмосковье, помните, я рассказывала, как в тире стреляла. Спела там, на конкурсе в соседнем санатории. Песни Пугачевой, Ротару – всё на слух, по памяти. И приезжает из того санатория автобус с артистами к нам выступать. Алаверды, так сказать. Но помимо конкурсантов автобус под завязку был забит людьми. Мне организатор сказал: «Ольга, все эти люди приехали послушать именно вас. Так им понравилось ваше выступление. Чем вы нас порадуете сегодня?»

Вот как, думала, люди приезжают специально меня слушать. Может быть, я действительно чего-то стою в этом смысле? Сказала: «Могу и новые какие-нибудь песни исполнить. Например, «Ты на свете есть…» или «Если б не было тебя…» Но, слова могу забыть». «Ничего, мы вам специальный пюпитр поставим, с текстами песен. Вы только пойте, радуйте людей! Вы даже не представляете, какой у вас голос!»

А мне казалось, обычный голос. Некоторое время я пела в Веревском хоре «Реченька», но теперь захотелось попробовать себя в соло. Тем более, когда тебе со всех сторон так настойчиво советуют. Я пришла в наш Гатчинский Дом культуры в «Студию сольного пения». Занятия там вела Стелла Яновна Петрачкова: ее уже, к великому сожалению, нет с нами. В 2011-м на любительском конкурсе «Романс растревожил» получила приз зрительских симпатий.

Познакомилась с Еленой Евгеньевной Терновой, она в театре «Зазеркалье» работает. Елена Евгеньевна тоже мне очень помогла в понимании, что такое голос, как им управлять. Это же мой инструмент, как гитара, например, или скрипка. Но его нужно уметь настроить, правильно использовать.

Со временем мне захотелось не только чужие произведения исполнять, но и иметь свою песню. Борис Дёмин, организатор и ведущий концертов, познакомил меня с Оксаной Бражниковой, композитором, автором текстов. Та сказала: «Приезжайте, мне нужно вас послушать, чтобы понимать, в каком направлении искать для вас песню». Приехали с Витей к ней в Дивенскую, познакомились, и через некоторое время появился романс на стихи Людмилы Сойту «Ошибка».

Мне нравятся

Тонкие руки

И полные боли

Глаза,

Согласно любовной

Науке,

Мне не полюбить

Вас нельзя.

В 2012-м году появилась песня «Боготворю тебя, Россия». Говоря современным языком – мой хит. Те же авторы – Оксана Бражникова и Людмила Сойту. Мне часто звонят, приглашают выступить и говорят: «Обязательно песню про Россию исполните! Очень она людям нравится». Так потихоньку я и втянулась в концертную деятельность.

Надо сказать, на время нашего интервью выставочный зал библиотеки им. А. И. Куприна превратился в импровизированную концертную площадку. Все песни, о которых рассказывала или просто упоминала Ольга Бичоль, немедленно напевались. Теплый, протяжный низкий голос, альт, как она мне пояснила, то и дело обволакивал помещение, через приоткрытую дверь проникал в вестибюль, растекался по читальному залу, уплывал на второй этаж. Мини-концерт для одного человека? Похоже, нашей героине абсолютно все равно, сколько человек ее слушают. Она любит песню в себе, а не себя в песне.

И еще. Парадоксальная, допускаю и неправильная, вредная с педагогической точки зрения мысль. Может быть, именно отсутствие музыкального образования в детстве-юности и позволили Ольге Бичоль сохранить в голосе те простонародные нотки, шероховатости, которые так цепляют за живое слушателей. Конечно же, учиться надо, и отдавать в музыкальную школу детей с признаками таланта обязательно. Однако здесь многое от педагога зависит. Сумеет ли он разглядеть самобытность дара человека или, как это нередко, увы, случается, будет стараться подогнать ученика под единый шаблон. Во всяком случае, получилось так, как получилось. Сильный и одновременно нежный душевный голос Ольги Бичоль весьма востребован сегодня в Гатчинском районе, в Ленинградской области. Будем надеяться, что скоро и до всей России дойдет.

«Народная» певица

- На свое 50-летие я сделала первый свой творческий вечер. В Доме культуры. Это огромная эмоциональная и физическая нагрузка. Борис Дёмин, как организатор, предлагал мне 13 песен в репертуар вечера. Я говорю: «Боря, давай сократим. Ты не представляешь, как это тяжело будет». Он: «Ольга, зритель придет на тебя. Не на меня или еще кого-нибудь, а только и исключительно на тебя, твой талант, твой голос. Так что нужно выложиться по полной!»

«Выложиться по полной» – это как раз про нее. Не надо забывать, что Ольга Михайловна – мама троих детей: Насти, Дмитрия и Виктории.

- Мне, наверное, повезло с детьми. Сейчас они – уже взрослые люди, но все время, даже в так называемые «сложные периоды взросления», были мне, наряду с мужем, надежной опорой. Всегда поддерживали мои начинания.

В 2007 году, мне уже 35 исполнилось, поступила в наш гатчинский филиал Института внешнеэкономических связей и права на факультет психологии. Училась пять с половиной лет: всю жизнь мне нравилась психология. Предложили работать психологом в школе в Войсковицах. Несколько лет там трудилась, потом в детском саду здесь, в Гатчине, на Киргетова. Психология – это общение с людьми, прежде всего, в моем случае, с детьми. Они еще не испорчены средой, скажем так, они наивные, непосредственные. Такой позитив от них идет! И с ними ты сама словно возвращаешься в детство. Я работаю с их эмоционально-волевой сферой. Что такое радость или грусть? Печаль или счастье? Слово «надо», крайне важное в нашей жизни.

Про Ольгу Бичоль никак не скажешь, что ей повезло, «баловень судьбы». Всё, чего она добилась, сделано ею самой. Через «не могу», при помощи волшебного слова «надо». Ну и отмерянного свыше таланта, разумеется. При огромной работоспособности она продолжает учиться, познавать новое.

- Мне нынешняя руководительница по сольному пению Яна Владимирская говорит: «Ты, Ольга, воистину народная у нас певица: часто зовут, и ты едешь, не отказываешься». Да какая я народная! Не смешите меня! А то, что еду, почти никогда не отказываю, так это же взаимовыгодный процесс. И дело, конечно, не в деньгах. Вы не представляете, сколько положительной энергии я получаю от выступлений, живого контакта со зрителем.

- Не жалеете, что поздновато начали петь, выступать?

- Просто пришло мое время. Я так это вижу. Сказали бы лет 20–30 назад, что буду петь, тем более, выходить на сцену, я бы рассмеялась. А сейчас уже без песни, без сцены жизни себе не представляю. Мой зритель, слушатель – неисчерпаемый ресурс энергии и сил. Буду петь, пока хватает сил. Надеюсь, это счастье будет продолжаться еще очень долго.

Андрей Павленко