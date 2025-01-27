День Ленинградской Победы — в память о героях и в знак единства поколений

«Это день памяти о подвиге народа: детей, женщин, стариков, военных и гражданских. Напоминание о том, как мы можем объединиться перед общей бедой. И победить. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 81-ая годовщина. И год — со дня открытия мемориала жертвам геноцида советского народа в Зайцево», — отметил губернатор.

В этот день также состоялась встреча Александра Дрозденко с председателями ветеранских организаций, на которой обсуждались вопросы здравоохранения, поддержки различных слоев населения, а также строительство и расширение мемориального комплекса, посвященного мирным жителям СССР.

«Этот год – 80-летие Победы – особенно значим для нас. Президент объявил его Годом защитника Отечества, подчеркивая связь времен и поколений. Мы чествуем тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также современных защитников, борющихся за право людей жить свободно, говорить на родном языке и исповедовать свою веру», — отметил губернатор на встрече с ветеранами.