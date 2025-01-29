Госжилнадзор Ленобласти запустил новый онлайн-сервис
Жители региона могут оперативно сообщить о своем неучастии в общем собрании собственников многоквартирного дома при смене управляющей компании.
Рубрики: ЖКХ
Госжилнадзор запустил новый сервис для жителей Ленинградской области. Заявить о неучастии в собрании собственников жилья можно на портале ведомства по ссылке.
Решение приняли, чтобы максимально быстро узнавать о фальсификации документов при проведении общих собраний и принимать меры. Это важно, когда собственники якобы принимают решение о смене управляющей компании — а по факту их голоса фальсифицируют.
Созданный функционал уже прошел пилотное тестирование. Анализ полученных через портал сообщений подтвердил его актуальность и востребованность для жителей, а также возможность оперативного принятия решений для комитета.
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