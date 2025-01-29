Гранты губернатора для Победы

«Сейчас вы понимаете, что в стране сложилась ситуация, которую нельзя игнорировать. Россия ведёт специальную военную операцию, защищает традиционные духовно-нравственные ценности. Поэтому принято решение, и Александр Юрьевич его одобрил, о том, что приоритетным образом в этом году мы будем поддерживать проекты, которые и помогают фронту, и помогают в адаптации тех, кто возвращается после боевых действий. При том, что это могут быть проекты в совершенно разных направлениях», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

В 2025 году комитет общественных коммуникаций планирует поддержать грантами на общую сумму 100 млн рублей инициативы областных НКО, направленные на поддержку участников СВО и их семей, ветеранов специальной военной операции, развитие волонтёрских клубов и на патриотическое воспитание.

Подать проект на первый конкурс грантов губернатора Ленинградской области 2025 года можно до 3 февраля по 13 направлениям. Сумма поддержки превысит 111,8 млн рублей. Приём заявок — на платформе promote.budget.gov.ru. Максимальные гранты (до 4 млн рублей) предусмотрены по двум направлениям: «Милосердие, справедливость» и «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» — это проекты в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, а также инициативы, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей.

Подробнее о конкурсе — на сайте комитета общественных коммуникаций.