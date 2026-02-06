О чем стоит помнить зимой, если в доме есть газ?

Все работы по установке, замене и ремонту газового оборудования должны выполняться специализированными организациями. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения недопустимо и может привести к необратимым последствиям.

Одно из ключевых условий безопасности — исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов и обеспечение притока свежего воздуха в помещения. При работе газовых приборов образуются продукты сгорания, которые должны своевременно выводиться из помещений. Нарушение вентиляции может привести к ухудшению тяги и накоплению угарного газа.

Рекомендуется регулярно проверять состояние дымоходов и вентиляционных каналов, особенно после снегопадов и сильных морозов. Обмерзание или засорение оголовков дымоходов снижает их эффективность и представляет потенциальную угрозу.

При отсутствии тяги или при подозрении на неисправность газового оборудования эксплуатацию следует прекратить и немедленно обратиться в аварийную газовую службу по телефону 104.

Регулярное техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и соблюдение правил эксплуатации обеспечивают надёжное и безопасное газоснабжение.

По информации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».