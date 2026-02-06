Судебные приставы Ленинградской области подвели итоги работы за 2025 год

Мероприятие прошло под председательством главного судебного пристава Ленинградской области Александра Мосеенкова при участии начальника Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгения Орловского, первого заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Ольги Романцовой и других представителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Также в работе коллегии принял участие председатель Общественного совета Управления Дамир Нуретдинов.

Открыв заседание, руководитель Управления Александр Мосеенков подвёл итоги работы за 2025 год, отметив положительную динамику по всем направлениям деятельности территориального органа принудительного исполнения. За отчетный период коллективом Управления проделана большая работа. В структурных подразделениях на исполнении находилось порядка 1,8 миллиона исполнительных производств. В результате принятых судебными приставами мер общая сумма задолженности, возвращённая взыскателям, превысила 13 миллиардов рублей. Также выступили приглашённые должностные лица региона.

В ходе мероприятия были определены основные задачи на 2026 год: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение эффективности принудительного исполнения, создание условий для осуществления правосудия, обеспечения безопасности в судах, развитие информационных технологий и взаимодействие Управления с гражданами и организациями.

В завершение коллегии по традиции состоялось награждение районных отделений судебных приставов, достигших в своей деятельности высоких результатов и победивших в конкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение УФССП России по Ленинградской области» по результатам работы за 2025 год. Победителем конкурса признано Тихвинское районное отделение судебных приставов, набравшее наибольшее количество баллов по всем направлениям деятельности. На втором месте – Гатчинское районное отделение судебных приставов, на третьем – Кировское районное отделение судебных приставов. Отделу-победителю в торжественной обстановке вручён переходящий кубок, а отделам-призёрам – почётные дипломы.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области