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Где отключат свет в Гатчинском районе 31 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.01.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Пеньково,

д. Черново,

д. Хиндикалово.

 

31.01.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Ляды.

 

31.01.2025 с 9:30 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д Малые Колпаны частично,

Малые Колпаны промзона.