Где отключат свет в Гатчинском районе 31 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
31.01.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Пеньково,
д. Черново,
д. Хиндикалово.
31.01.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Ляды.
31.01.2025 с 9:30 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д Малые Колпаны частично,
Малые Колпаны промзона.
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