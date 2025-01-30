Где отключат свет в Гатчинском районе 31 января

В ноябре 2024 года администрация Гатчины признала многие деревянные дома аварийными, подлежащими расселению и сносу. Это косвенное свидетельство развития и обновления города, что, конечно, не может не радовать. Как бы мы ни относились к старине, нужно понимать, что у любого здания есть свой срок службы, и далеко не каждое способно быть украшением.