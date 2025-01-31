А у нас в квартире газ. А у вас?

Итоги газификации и догазификации

- Борис Геннадьевич, сколько километров газопроводов было построено в Гатчинском округе за минувший год?

- В 2024 году в целях догазификации было построено 259,7 км межпоселковых, газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. Это общая цифра. А теперь подробнее.

За минувший год построено и введено в эксплуатацию

43 распределительных газопровода суммарной протяженностью 177 км. Наиболее протяженные газопроводы построены в Тайцах (24,5 км), Вырице (29,2 км), Рождествено 1-й и 2-й этапы (16,5 км), д. Покровская (13 км), Торфяное (9,7 км), д. Большево (8 км). Также природный газ пришел в ранее негазифицированные населенные пункты – Выру, Прибытково, Покровку, Высокоключевой, Зайцево.

За 2024 год введено в эксплуатацию 16,6 км межпоселковых газопроводов: ГРС «Суйда» – дер. Погост – д. Новокузнецово – п. Высокоключевой протяженностью 8,28 км и от д. Малое Верево до д. Большое Верево, п.ст. Верево, д. Зайцево протяженностью 8,32 км.

От межпоселкового газопровода в деревне Зайцево подключен Вечный огонь мемориального комплекса «Мирным гражданам Советского Союза», которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Церемония открытия Мемориала состоялась в январе 2024 года при участии президентов России и Белоруссии.

- Какие крупные объекты стоят в плане текущего года?

- В 2025 году в Гатчинском округе планируется построить распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в деревнях Веккелево, Бор, Кургино, Тойворово, Заборье, тер. Ново-Виркино (д. Виркино), д. Новая (Елизаветинское поселение). Также продолжится строительство газопроводов в Вырице, Тайцах, Кобралово, Коммунаре, Сиверском, Рождествено и других населенных пунктах, согласно действующей программе.

- А сколько домовладений уже подключили к газопроводу?

- Всего за 2024 год подключили 2179 домовладений. В том числе на условиях догазификации (т.е. бесплатно до границы земельного участка домовладельца) подключили 1817 домовладений. По сравнению с 2023 годом это на 836 домовладений больше, или на 85 %.

Всего по программе догазификации заключено более 8800 договоров на подключение. Построены газопроводы до границ земельных участков и создана возможность подключения для 5100 домовладений. Выполнено первичных пусков газа – в 2936.

- Какие изменения произошли в сфере газификации, чтобы жителям было удобнее газифицировать свои дома?

- Основные изменения касаются газификации домовладений в садоводствах. Постановлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 года

№ 484 внесены изменения в Правила подключения к сетям газораспределения Постановления правительства РФ № 1547.

Теперь в случае, если территория садоводства располагается в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, или программой газификации в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ садоводства, подключение домовладений к сетям газораспределения осуществляется без взимания средств с заявителя.

В Гатчинском районе соответствуют указанным критериям 15 садоводств. Подали заявки на газификацию домовладельцы из 10 садоводств.

Итоги проверки газового оборудования в Гатчине

- С какой периодичностью происходит техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования?

- Техническое обслуживание внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования осуществляется один раз в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания, либо, если это первое техническое обслуживание, в течение 12 месяцев с даты заключения договора о техническом обслуживании.

- Как узнать, когда в квартиру придут газовщики с проверкой?

- Дата и время выполнения технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме или домовладении доводится до сведения жильцов путем заблаговременного размещения объявлений на общедоступных информационных стендах и одновременно путем отправки sms-сообщений на телефонные номера жильцов.

- Смогли ли в 2024 году ваши сотрудники дойти до каждой квартиры?

- Для выполнения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) задача специалистов филиала попасть в каждую квартиру, а обязанность собственников квартир обеспечить доступ в квартиру. К сожалению, не все собственники ответственно относятся к этой своей обязанности.

В случае отсутствия доступа в квартиру специалисты составляют акт в соответствии с требованиями правил пользования газом. В дальнейшем отказ собственника квартиры от проведения работ по техническому обслуживанию ВКГО может послужить основанием для приостановки подачи газа. Также, согласно кодексу об административных правонарушениях, такой отказ в допуске может повлечь наложение штрафа на граждан в размере от 5000 до 10000 рублей.

- Какие чаще всего встречаются неисправности и замечания?

- Наиболее распространенными неисправностями являются отсутствие герметичности газовых шлангов в силу естественного износа и отсутствие тяги в вентиляционных каналах.

В таких случаях сотрудники нашей организации для предотвращения вреда жизни и здоровью граждан обязаны незамедлительно прекратить подачу газа в жилые помещения, где выявлены указанные неисправности.

- Где можно ознакомиться со стоимостью технического обслуживания газового оборудования в 2025 году? Когда и насколько она увеличивается?

- С прейскурантом стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования можно ознакомиться на официальном сайте https://gazprom-lenobl.ru/ или в любом офисе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Стоимость корректируется с учетом текущей инфляции и рассчитывается в порядке, установленном методическим указаниями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

С 1 января 2025 года стоимость технического обслуживания увеличилась примерно на 11 %.

- Какие работы проводятся в рамках договора по техническому обслуживанию и ремонту?

- Минимальный перечень работ по техническому обслуживанию содержится в приложении к правилам, утвержденным постановлением правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года и включает 15 пунктов. Это проверка герметичности соединений, проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования и так далее.

Все остальные работы по ремонту или замене газового оборудования выполняются за отдельную плату в соответствии с прейскурантом.

- Если пришла пора менять газовую колонку, куда обращаться? Долго ли ждать мастера?

- В случае возникновения необходимости произвести установку (замену) газовой плиты, газовой колонки либо газового счетчика следует подать заявление лично, либо по электронной почте, либо по телефону 8(81371) 942-96. Все заявки регистрируются и принимаются к исполнению в течение трех суток.

Также граждане имеют право обратиться для ремонта или замены газового оборудования в иные организации, перечень которых размещен на сайте комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Приглашаем инженеров и слесарей

- Сколько человек сейчас работает в гатчинском филиале? Какие вам требуются специалисты, чем вы их привлекаете?

- По данным на январь 2025 года в филиале работает 203 человека. Большинство вакансий – это слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, что непосредственно связано с основным направлением деятельности организации. Также приглашаем инженеров в производственно-технический отдел.

Мы ценим профессионализм и ответственность работников, стремимся обеспечить им комфортные и безопасные условия труда, отмечаем успехи материальными и нематериальными поощрениями, обеспечиваем медицинское обслуживание.

Также у нашего филиала есть возможность обучить профессии в Учебно-методическом центре организации вновь принятых на работу сотрудников. При участии профсоюзной организации реализуются меры социальной поддержки работников и пенсионеров общества: компенсация санаторно-курортного лечения, летнего отдыха для детей сотрудников, занятий в спортивных учреждениях, материальная помощь.

Немаловажна стабильность и надежность такого работодателя, как АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – в прошедшем году организации исполнилось 60 лет.

- Планируются ли какие-то нововведения для улучшения качества обслуживания потребителей газа?

- Для улучшения качества обслуживания потребителей газа сотрудники АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проходят обучение, курсы повышения квалификации для предоставления корректной, актуальной информации при обращении заявителя в клиентский центр.

Сегодня в клиентском центре, который работает по принципу «единого окна», можно проконсультироваться по вопросам газификации, подать заявку и заключить договор на догазификацию, на технологическое присоединение, заключить договор на техобслуживание. Здесь же можно подать заявку на газификацию индивидуального домовладения в рамках постановления правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 года с привлечением субсидий из областного бюджета.

Для повышения надежности и обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения проводятся реконструкция и техническое перевооружение газового хозяйства, которые включают замену линейных участков газопроводов и запорной арматуры, замену пунктов редуцирования газа и станций электрохимической защиты газопроводов.

- Благодарю вас за информацию.

Беседовала Татьяна Можаева