Дети Ленинградской блокады

В детской библиотеке открылась выставка книг, посвященных блокаде Ленинграда. Самые маленькие гатчинцы сделали рисунки и поделки в память об этих печальных событиях. А в пятницу, 23 января, в гости к гатчинским ребятам приехали писатели, посвятившие свое литературное творчество Ленинградской блокаде. С собой они привезли несколько новых книг, которые войдут в фонд детской библиотеки.

Петербургский поэт, прозаик и историк, член Союза писателей Санкт-Петербурга и России Евгений Лукин представил сборник «Блокадный метроном. Стихи и рассказы для детей о Ленинградской блокаде», посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Евгений Валентинович рассказал школьникам о произведениях, включенных в книгу. Прежде всего они обращены к юному читателю, тем более, что герои ее – дети, проявившие мужество и героизм в годы блокады.

В сборник вошли стихи, рассказы, повести и очерки, созданные для детей известными петербургскими писателями, лауреатами международных и российских литературных премий. Среди них – Анатолий Аграфенин, Роман Всеволодов, Андрей Демьяненко, Виктор Кокосов, Эдуард Кочергин, Евгений Лукин, Константин Осипов. Особое место в книге занимают рассказы и повести жителей блокадного города, ставших известными писателями – Валерия Воскобойникова и Льва Гаврилова.

Сборник дополнили произведения петербургских школьников, в том числе участников литературного клуба «Дерзание» Санкт-Петербургского Дворца творчества юных. Книга проиллюстрирована пронзительными линогравюрами графика, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР Андрея Ушина (1927–2005). Подростком он пережил блокаду, впоследствии сделав ее главной темой своего творчества.

Евгений Лукин также познакомил детей со своей авторской книгой «Азбука блокадного Ленинграда». Это издание, предназначенное для семейного чтения, увидело свет накануне 80-летия Ленинградской Победы – полного освобождения нашего города от нацистской блокады. Писатель объединил в своей книге стихи и эссе о героическом подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Как отмечает Евгений Лукин, «в блокаду было все: и взлет человеческого духа небесный, и падение в глубины сатанинские. Поэтому задача писателя состоит в том, чтобы выбрать высокие образцы героизма и самопожертвования, чтобы воспитать человека в человеке».

Герои книги – обычные люди: ученые и рабочие, зодчие и музыканты, писатели и журналисты. Также на ее страницах рассказывается о легендарном танкисте Зиновии Колобанове, уничтожившем в одном бою 22 немецких танка, о летчике Алексее Севастьянове, протаранившем фашистский бомбардировщик в ночном небе Ленинграда, о старом пекаре Данииле Кютинене, умершем от голода у печей с горячим хлебом...

Конечно, не забыл автор и о ленинградских детях, на хрупкие плечи которых легли тяжкие испытания. На весь мир известна школьница Таня Савичева, оставившая после себя свой дневник – смертельную летопись блокады.

Евгений Лукин разместил в книге воспоминания знаменитой российской актрисы Алисы Фрейндлих. Когда началась блокада, ей было шесть лет. Маленькая Алиса выжила благодаря своей бабушке Шарлотте, которая кормила ее по часам, доставая крохотные кусочки хлеба из запертого шкафа. Алиса Бруновна вспоминает: кушать хотелось так, что она умоляла стрелку часов двигаться побыстрее. Основываясь на этих воспоминаниях, Евгений Лукин написал следующие стихи:

Был шкаф похож на истукана –

Угрюм и мрачен, глух и слеп.

Достоин печки был жестяной,

Но в нем тогда хранился хлеб.

Хранился он за мощной дверцей,

Которую не отворить.

У шкафа не имелось сердца –

Он не способен был любить.

Затем Алиса и молилась

Не истукану, а часам,

Чтоб дверца поскорей открылась

От заклинания: «Сезам!»

И в долгожданную минуту

Лишалась дверца мощных скреп:

Являлось сказочное чудо –

Блокадный ленинградский хлеб.

На деле бабушка Шарлотта,

Владея золотым ключом,

Дарила девочке голодной

Картину с радостным концом.

Еще один из героев книги «Азбука блокадного Ленинграда» – поэт Глеб Сергеевич Семёнов – во время блокады и после нее создал большой цикл стихотворений о том страшном времени.

В этот день представил свои книги гатчинским детям еще один петербургский писатель – Андрей Демьяненко, чьи произведения вошли в сборник «Ленинградский метроном». В книге «Дети блокадной зимы» – три повести: «Автомат Веры» и «Из музея в музей» Андрея Демьяненко и «Сказки блокадной зимы» Романа Всеволодова.

Эта книга – о детях и для детей. Блокада Ленинграда показана глазами детей, но в каждой повести эта тема раскрывается по-разному. Герой «Сказок блокадной зимы» Лёша очень рано сталкивается с такими понятиями, как «смерть», «голод», «бомбежка», «похоронка». Не терять веры в победу мальчику помогает мечта стать писателем и рассказать обо всем, что он пережил. Работая над книгой, Роман Всеволодов изучил множество архивных материалов. Это позволило ему с удивительной точностью передать атмосферу блокадного города, вызывая у читателя сострадание и сопереживание по отношению к героям книги.

Андрей Демьяненко в своих повестях попытался изложить историю обороны Ленинграда и то, как меняются дети, когда больше узнают о прошлом своей страны и своей семьи. Герои его произведений – тоже мальчишки, только живут они в современном Санкт-Петербурге. Школьник Павлик из повести «Автомат Веры» почти ничего не знает о блокаде Ленинграда. И только путешествие во времени и знакомство с девочкой из блокадного города открывает мальчику глаза на блокадное время, заставляя многое переоценить в своей жизни.

Вовка из художественно-документальной повести «Из музея в музей» – «путешественник по истории». Все начинается с его интереса к музеям: «Я обожаю музеи. Они же человека умнее делают. Умнее и лучше». Затем у школьника появляется новое увлечение – он собирает факты, связанные с обороной Ленинграда. Вместе с ним читатели обнаруживают много интересного и ранее неизвестного.

Книга «Дети блокадной зимы» проиллюстрирована подлинными рисунками, созданными детьми в блокадном Ленинграде (рисунки предоставлены музеем «А музы не молчали»).

Юлия Лысанюк