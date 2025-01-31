У Братского захоронения советских воинов 1941 – 1944 гг. традиционно встретились представители Сиверского территориального управления, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие узники фашистских лагерей, молодежь, дети, чтобы почтить память о бессмертном подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Со словами благодарности и пожеланиями долгой жизни, мирного неба над головой к собравшимся обратились заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа М.Л. Титова, глава Сиверского территориального управления П.В. Семенов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептина и помощник депутата Д.С. Румянцев, помощник депутата Государственной думы С.С. Журовой А.В. Головин.

На торжественных мероприятиях присутствовала вдова ветерана 123-й стрелковой Лужской ордена Ленина дивизии Марка Евгеньевича Эпштейна – Валентина Алексеевна. В знак памяти она передаст медали, ордена, фотографии и архивные документы времен Великой Отечественной войны Сиверскому территориальному управлению.

К Братскому захоронению советских воинов 1941 – 1944 гг. и к Вечному огню возложили цветы и венки.

В кино-культурном центре «Юбилейный» состоялся концерт-воспоминание «Память сильнее времени!», в основу которого легли песни, танцевальные, сценические постановки, стихи, а также документальные воспоминания очевидцев страшных лет оккупации Сиверской в годы войны; исторические материалы и факты, взятые из книги Андрея Бурлакова «Военная летопись поселка Сиверский и его окрестностей 1941 – 1945». Поэт, член Союза писателей России Лариса Киселева прочла свое стихотворение «Крест».

На протяжении всего концерта от слова к слову, от стиха к песне вилась нить памяти: «Память – это воспоминания!», «Память – это борьба!», «Память – это любовь к Родине!», «Память – это бой!», «Память – это солдаты!», «Память – это наше будущее!», «Память – это обелиски!»

Трогательные, пронзительные выступления солиста Театра оперы и балета «Донбасс – опера» Владимира Вьюрова, Натальи Синёвой, Натальи Шуниной, Елены Королевы, Ксении Фоменко, Сергея Евича, образцового самодеятельного коллектива вокальной студии "Звуки радости" и группы «Ассорти», вокального ансамбля "Алтынка", театра танца «Грация», молодежного хореографического коллектива "Созвездие", детского хореографического коллектива "Комплимент", хора народной песни «Оредеж», молодежного любительского объединения "СМС", образцового самодеятельного театрального коллектива "Балаганчик"; мастерство ведущих – Богдана Зелепуги и актрисы театра и кино Любови Коняевой; музыкальное оформление погрузили зрителей в атмосферу страшных лет оккупации, показали силу русского духа и несломленную веру в победу, заставили зрителей переживать самые глубокие и искренние эмоции…

Память сильнее времени... Её значимость с десятилетиями только усиливается. И сегодня очень важно сохранять ее, передавать будущим поколениям, которые, прикасаясь к творческому и историческому наследию, получают наглядный урок беззаветной преданности своей Родине, героизма, дружбы и веры в себя, в свой народ…

Елена Жеребцова