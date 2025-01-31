Ленинградским школьникам рассказали о кибербезопасности в области искусственного интеллекта

«Сегодняшний урок – не просто погружение в мир современных технологий, но и вдохновляющий шаг к тому, чтобы использовать алгоритмы машинного обучения во благо, не забывая о защите своих данных», – приветствовал школьников председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Подробнее о том, какие киберугрозы в области ИИ существуют, как нейросети используют аферисты, как ограничить доступ к личной информации, ребятам рассказал технический директор ИТ-компании «Конфидент-Интеграция» Александр Зенков. Он также пояснил, почему важно помнить о правилах цифровой гигиены и цифровой этики.

Закрепить знания школьникам помогли интерактивные тренажеры сайта урокцифры.рф

Запись трансляции доступна по ссылке.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В 2025 году проект продолжится уже в рамках нового нацпроекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.