Ленинградцы голосуют за благоустройство

«22 января стартовало региональное голосование по выбору территорий. В нем участвуют 360 территорий в 136 городах и поселениях. Победившие пространства предстоит благоустроить по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас в лидерах — Гатчина, Сосновый Бор, Кингисепп, Выборг, Романовка, Куйвози, Новый Свет, Оржицы, Паша, Пудость. Участвуйте в голосовании — это прямой шанс повлиять на пространство рядом с вами!» — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков на пресс-конференции в ТАСС.

Выбор можно сделать онлайн на портале вместе47.рф/golosovaniya/novoe-golosovanie/ до 16 февраля. Участвовать могут все жители Ленобласти, достигшие 14 лет, для голосование потребуется только электронная почта.

Основным критерием реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды является участие жителей. Реализация проекта эффективна, так как реализуется по инициативе ленинградцев, которые лучше знают, как должен выглядеть их город, могут рассказать историю места, поделиться интересными деталями. Такое благоустройство устойчиво, потому что опирается на инициативность и активность граждан.

В этом голосовании регион применил новый подход для сбора предложений жителей. Раньше такой сбор администрации муниципальных образований осуществляли самостоятельно, а декабре 2024 заработал региональный чат-бот среда47, который собрал более 4,5 тысяч предложений от жителей. Это позволило получить информацию о подходящих территориях. Полученная из телеграм-бота информация была направлена в администрации муниципальных образований, и Центр компетенций контролировал учет мнения жителей при вынесении территорий на голосование. Таким образом, удалось обеспечить прозрачность процесса сбора предложений и голосований. С каждым годом всё больше территорий и муниципалитетов принимают участие в голосовании и федеральном проекте. В этом году на голосование вынесено более 360 территорий парков, скверов, аллей, бульваров, площадей, набережных, детских и спортивных пространств из поселений с населением от 1000 человек. В 2024 году на голосования были вынесены 299 территорий в 125 населенных пунктах. В этом году самыми востребованными традиционно являются зеленые зоны: парки, скверы, аллеи. Новым трендом на благоустройство становятся транзитные пространства, обеспечивающие путь из дома в школу, детский сад, до остановок общественного транспорта. Востребованы общественные пространства возле Домов культуры как важные точки притяжения в поселениях.

После проведения регионального голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» весной идут проектировочные сессии, в которых жители могут поучаствовать в соучаствующем проектировании — разработке дизайн проектов по выбранным территориям, а также принять участие в опросах. Обычно большинство участников сессий, проектных семинаров — жители, принявшие участие в голосовании, которые хотят посодействовать архитекторам, социологам и другими заинтересованными лицам в разработке дизайн-проектов для проектов благоустройства, высказать свою точку зрения и принять участие в подготовке проекта.