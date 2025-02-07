Школа дизайна – творческая лаборатория высшего класса

Напомним, в 2024 году в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий в Гатчине в рамках федерального проекта «Профессионалитет» открылся новый образовательный кластер по направлению «Искусство и креативная индустрия». На развитие инфраструктуры и создание необходимых условий для подготовки специалистов из федерального и регионального бюджетов было выделено 100 млн рублей.

После масштабного ремонта внешний вид учреждения существенно преобразился, появились новые образовательные пространства, приобретено новейшее оборудование, которое позволит подготовить высококлассных специалистов в сфере дизайна и креативных индустрий. По новым образовательным программам кластера «Искусство и креативная индустрия» студенты проходят обучение по таким специальностям, как дизайнер одежды и интерьера, портной, оператор швейного оборудования, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, экономика и бухгалтерский учет.

29 января в Школе дизайна было празднично и многолюдно. Гости с интересом прогуливались по украшенным студенческими работами коридорам, останавливались у экспозиций с одеждой, арт-объектами и декоративными панно – это потрудились студенты отделения «Дизайн интерьера» вместе со своим наставником, преподавателем и художником Евгением Климовым.

Новый дизайн – это не просто обновленный вид помещений, это также новое пространство для творчества, развития, рождения новых талантов, идей и шедевров. Время не стоит на месте, и такое развитие уже невозможно без новейшего оборудования, высоких технологий и просто комфортной среды для будущих специалистов.

- Были озвучены самые высокие требования к тому, чтобы наши студенты учились на лучшем оборудовании. И у нас есть все для этого – думаю, во всей Ленинградской области пока еще нет аналога тому, что вы здесь видите, – отметила проводящая экскурсию преподаватель Школы дизайна Ирина Смирнова.

Гости осмотрели мастерские художественно-декоративных работ по тканям и легкой одежде, цеха декоративно-прикладного искусства, художественные классы, обновленные зоны парикмахерского искусства и визажа, лаборатории швейных процессов.

Новейшие лаборатории только начинают свою работу: дорогостоящее оборудование требует изучения и отладки, новых знаний и умений, и только тогда им можно будет пользоваться в полную силу. Студенты уже приступили к освоению умных машин. Они работают на современных принтовальных и печатных станках, осваивают профессиональный 3D-сканер для получения цветных 3D-моделей человека, необходимых для дальнейшего моделирования одежды по индивидуальным параметрам.

День дизайна – это не только праздник искусства и технологий, но и демонстрация результатов работы факультета и его партнеров из реального сектора экономики, студентов и наставников, подведение итогов за год. После экскурсий праздник переместился в конференц-зал, где гостей приветствовал ректор вуза Александр Туфанов. Он напомнил, что бывший ГИЭФПТ совсем недавно сменил свое название, став Гатчинским государственным университетом. Как он считает, это большое и очень значимое событие не только для вуза, но и для всего Северо-Западного региона:

- Решение, которое было принято губернатором региона Александром Дрозденко, меняет структуру образовательного учреждения как с точки зрения научной, так и образовательной составляющей. Мы заявляем новые образовательные программы, новые научные проекты, которые позволят нам по-другому посмотреть на то, что меняется в системе образования, а также выйти на новый уровень рынка труда.

Уже неизменной составляющей конференц-зала Школы дизайна стал подиум, ведь здесь учатся будущие модельеры и дизайнеры высокой моды. Пока они только перенимают азы профессии у своих наставников, но у них все еще впереди. Каждый год студенты под руководством наставников создают новые модные коллекции, время от времени демонстрируя их широкой публике. Традиционно такой гала-показ проходит в День дизайна, собирая знатоков моды, именитых дизайнеров и модельеров.

На этот раз были представлены коллекции, ставшие победителями различных федеральных и региональных конкурсов. География побед этих проектов широка – от Омска до Калининграда.

Настоящим сюрпризом для зрителей стала премьера проекта «Слава и память», отражающая масштабы личности и подвиги великих российских полководцев от Александра Невского до героев ХХ века. Эта необычная коллекция разработана студентами четвертого курса Школы дизайна в соавторстве со своими наставниками – именитыми дизайнерами.

Выход будущих модельеров и моделей сопровождался аплодисментами зрителей. Яркие краски, смелые креативные решения, внутренние порывы, свойственные юности и порой заставляющие задуматься зрелость – все это было оценено гостями праздника.

Конечно, в этот день рассказали и о планах на будущее. Как говорит руководитель Школы дизайна Елена Бадмаева, в 2025 году студентов ждут новые задачи. Среди них – творческий проект совместно с ГМЗ «Гатчина», международный творческий проект с филиалом РГСУ в Минске, федеральный проект «Дизайн костюма» с государственным музеем С.А. Есенина в Москве, посвященный юбилею поэта. Планируется, что «Есенинская» коллекция будет представлена сначала в Москве, а потом проедет выставкой по всем музеям поэта в России.

Юлия Лысанюк