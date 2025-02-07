УФССП России по Ленинградской области подвело итоги работы за 2024 год

В работе коллегии в режиме видеоконференцсвязи принял участие представитель руководства ФССП России: начальник Управления по организации контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Максим Калашник. Заседание коллегии прошло под председательством главного судебного пристава Ленинградской области Александра Мосеенкова при участии начальника Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгения Орловского, заместителя председателя Ленинградского областного суда Дмитрия Пучинина, заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Ленинградской области Ксении Ивановой, первого заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Леонида Иванова и других представителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти.

Открыв работу коллегии, руководитель Управления Александр Мосеенков подвёл итоги работы за 2024 год, отметив положительную динамику по всем направлениям деятельности территориального органа принудительного исполнения. Также выступили приглашённые должностные лица региона.

За прошедший год коллективом Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области проделана большая работа. По её итогам в региональном управлении на исполнении находилось порядка 1 600 000 исполнительных производств. В результате принятых судебными приставами мер общая сумма задолженности, возвращённая взыскателям, превысила 10,5 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано и перечислено более 1,5 миллиарда рублей.

В ходе мероприятия были определены основные задачи на 2025 год: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение эффективности принудительного исполнения, создание условий для осуществления правосудия, обеспечения безопасности в судах, развитие информационных технологий и взаимодействие Управления с гражданами и организациями.

В завершение заседания коллегии по традиции состоялось награждение районных отделений судебных приставов, достигших в своей деятельности высоких результатов и победивших в конкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение УФССП России по Ленинградской области» по результатам работы за 2024 год. Победителем конкурса признано Волховское районное отделение судебных приставов, набравшее наибольшее количество баллов по всем направлениям деятельности. На втором месте – Тихвинское районное отделение судебных приставов, на третьем – Тосненское районное отделение судебных приставов. Отделу-победителю в торжественной обстановке был вручен переходящий кубок, а отделам-призерам – почетные дипломы.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области