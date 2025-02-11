Герои СВО – в фокусе внимания медиков

В поликлиниках региона прием вели врачи узких специальностей, участники профосмотра сдавали анализ крови, проверяли зрение и общее состояние здоровья, консультировались с психологом. Акция была организована комитетом по здравоохранению Ленинградской области совместно с Ленинградским отделением фонда «Защитники Отечества» и региональным комитетом по социальной защите населения.

В Гатчинской поликлинике-семиэтажке приглашенных на диспансеризацию ветеранов СВО и их близких принимали врачи разных специальностей: терапевты, хирург, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог и другие, включая медицинского психолога. Помогали докторам будущие коллеги – студенты Гатчинского филиала медицинского колледжа. В мероприятии приняли участие руководители Гатчинской КМБ, в том числе и.о. главного врача Ростислав Павлов, а также представители фонда «Защитники Отечества» и центра соцзащиты населения.

В итоге в течение дня диспансеризацию в Гатчинской поликлинике по заранее составленному расписанию прошли более трёх десятков человек. Отметим, что это уже не первый опыт диспансеризации участников СВО в городской поликлинике. Гатчинская клиническая межрайонная больница уделяет особое внимание героям, подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

"Диспансеризация героев специальной военной операции является важной частью заботы о здоровье и благополучии тех, кто защищает Родину. Участники СВО получают большие физические и эмоциональные нагрузки, это требует особого внимания и проведения качественной профилактики для лучшего самочувствия ветеранов боевых действий», - отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов,

В выходные диспансеризацию в Ленинградской области прошли более 700 подопечных филиала фонда «Защитники Отечества», в том числе свыше 120 детей героев.