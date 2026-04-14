«Электровесна» в Гатчине

Акция пройдет в четырёх точках по городу:

- Аэродром — ул. Генерала Кныша, дом 6 у фасада дома вдоль улицы Генерала Батлука, рядом с кофейней «У Вольчека» с 11:00 до 12:30;

- ул. Соборная улица – Место пересечения с улицей Красная. Рядом с кофейней «Цех85» с 11:00 до 12:30;

- Хохлово Поле — Магазин «Пятёрочка», ул. Хохлова, дом 8 с 11:30 до 13:00

- Въезд – Проспект 25 Октября, дом 50, с торца дома с 11:30 до 13:00.

Обратите внимание, время работы точек разное.

Для переработки будут принимать сломанную бытовую технику и электронику весом меньше 20 кг. Фены и утюги, чайники и компьютеры, принтеры и телефоны, провода, зарядки и пр.

Не будут принимать: технику тяжелее 20 кг, расходные материалы — аккумуляторы, картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты, источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), медицинское оборудование, игрушки для взрослых, игрушки на радиоуправлении.

Обратите внимание: на акции собирают сломанную и не подлежащую ремонту технику. Частным лицам забирать себе собранную на акции технику запрещено. Исправную технику лучше не приносить на акцию. Выгоднее и экологичнее продать её или отдать через «Авито» или «Юлу». Пусть она послужит кому-то ещё.