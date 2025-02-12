Рождественское поселение: с заботой о жителях

В состав Рождественского поселения входит 14 населенных пунктов. На 1 января 2025 года численность населения в Рождественском поселении составляет 6980 человек.

На территории поселения зарегистрировано 53 юридических лица (из которых работает 31) и 148 индивидуальных предпринимателей (из числа которых работают 46). Приоритетными направлениями деятельности являются торговля, сельское хозяйство, общественное питание и автосервис.

Работа с обращениями

За 2024 год в администрацию Рождественского поселения на прием обратились 1535 человек. На личном приеме у главы администрации побывали 86 человек. Гражданами подано 356 заявлений по различным вопросам. Все жалобы и обращения граждан рассматриваются в сроки, установленные законом. По всем обращениям администрация взаимодействует со службами ЖКХ, правоохранительными органами.

Поступило 532 запроса от учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности.

В 2024 году администрацией издано 596 постановлений. Выдано 529 справок.

Входящая корреспонденция составила 2890 документов, исходящая – 2918 документов.

Поступило 106 обращений на платформу обратной связи (ПОС).

Бюджет

Доходная часть бюджета за 2024 год исполнена в сумме 164,4 млн руб. или на 87 % от годового плана. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 160,7 млн руб., что составило 85% от годового плана.

Основными расходными обязательствами в бюджете поселения являются:

- общегосударственные вопросы – 22,2 млн руб. (13,8%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 20 млн руб. (12,5%), в т.ч. благоустройство – 17,9 млн руб., коммунальное хозяйство – 180,6 тыс. руб., жилищное хозяйство – 816,3 тыс. руб.;

- национальная экономика – 23,4 млн руб. (14,6%), в том числе дорожное хозяйство – 21,1 млн руб.;

- культура – 92,1 млн руб. (57,3 %).

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Гатчинского муниципального района составила

23,5 млн руб.

В 2024 году в бюджет поселения поступило и исполнено субсидий областного бюджета в сумме 89 млн руб., в том числе на:

- ремонт дорог местного значения – 1943,4 тыс. руб. (в их числе 809,7 тыс. руб. – на щебеночный ремонт дорог по улице Школьной и Большому проспекту в д. Даймище; 1133,8 тыс. руб. – на обустройство пешеходной тропинки и ремонт асфальтированного покрытия по улице Терещенко от дома 1 до дома 4 в с. Рождествено; 3596 тыс. на руб. – на ремонт дороги по ул. Сосновой в д. Выра);

- вывоз несанкционированных свалок – 900 тыс. руб.;

- озеленение «Сада памяти» по ул. Терещенко – 300 тыс. руб.;

- оснащение МКУ «Батовский КДЦ» оргтехникой, покупка занавеса – 500 тыс. руб.;

- субсидию на увеличение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений – 4,9 млн руб.;

- строительство моста через реку Оредеж – 8 млн руб.;

- борьбу с борщевиком Сосновского – 18,43 тыс. руб.;

- оплату труда подростковых трудовых бригад – 75,57 тыс. руб.;

- строительство дома культуры – 69 млн руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2025 года составила 262,5 тыс. руб. (расходы на уличное освещение и коммунальные услуги за декабрь 2024 года).

Муниципальное имущество и землеустройство

По состоянию на 01.01.2025 года в реестре муниципальной собственности числилось имущество с балансовой стоимостью 369 млн руб.

В течение года приватизировано 6 жилых помещений муниципального жилого фонда общей площадью 259,8 кв. м.

Поступления в бюджет Рождественского поселения за 2024 год составили:

- от продажи муниципального имущества – 23,1 млн руб.;

- от сдачи в аренду муниципального имущества – 821 тыс. руб.;

- от сдачи в аренду земельных участков – 2,3 млн руб.

В очереди на получение земельных участков в поселении стоит 21 многодетная семья. Две семьи из других поселений в

2024 году получили земельные участки в д. Выра и с. Рождествено.

Рассмотрена и согласована 831 схема земельных участков, расположенных на территории поселения.

Выдано 14 разрешений на размещение объектов: распределительный газопровод и газопроводы в с. Рождествено,

д. Межно, д. Выра, воздушная линия электропередачи в с. Рождествено, подъезды к земельным участкам в д. Ляды, с. Рождествено.

Присвоено 216 адресов земельным участкам, расположенным в населенных пунктах Рождественского поселения.

Поставлены на кадастровый учет земельные участки под автомобильными дорогами общего пользования местного значения: ул. Сосновая, ул. Береговая, ул. Старая Выра.

Оформлено право собственности на бесхозяйное имущество: на жилой дом на ул. Урицкого, д.7 в пос. Дивенский, на бесхозяйную автомобильную дорогу к СНТ Михайловское.

Дорожное хозяйство

В секторе дорожного хозяйства администрация Рождественского поселения выполнила больше запланированных ремонтных работ, чем предусматривалось в 2023 г.

Так, на средства местного бюджета выполнены щебеночные ремонты автомобильных дорог местного значения по адресам:

- пос. Дивенский: ул. Мира (около 150 м), Дружногорский переулок (около 40 м), ул. Новосельская (около 120 м), ул. Дружногорская (около 60 м);

- с. Рождествено: ул. Вырская (около 600 м), ул. Майора Захарова (около 600 м), ул. Соколова (около 50 м). Отремонтирована яма по ул. Заводской на съезде с Киевского шоссе;

- д. Выра: ул. Сосновая (1640 м).

Благодаря участию администрации Рождественского поселения в муниципальных программах дорожного комитета и комитета по местному самоуправлению Ленинградской области на территории села Рождествено выполнены работы по устройству пешеходного тротуара по ул. Терещенко протяженностью 50 пог. м, а также выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Терещенко.

Начато строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в д. Даймище. В данный момент строительство приостановлено в связи с доработкой проекта.

Благоустройство

В 2024 году продолжились работы по благоустройству «Сада памяти» у Рождественской школы: установлены уличные лавочки и посажена аллея из каштанов.

Отремонтировано оборудование на детских площадках в пос. Дивенский, д. Батово и с. Рождествено.

В связи с прошедшими ураганными ветрами летом 2024 года было спилено и утилизировано 53 аварийных и упавших дерева по всему Рождественскому поселению.

Продолжился вывоз несанкционированных свалок, на выделенные средства района утилизировано порядка 500 куб. м мусора.

В декабре утилизированы снесенные аварийные дома по ул. Володарского в пос. Дивенский.

В 2024 году была подана заявка на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» с целью благоустройства территории за зданием администрации, где планируется обустройство парка отдыха с оборудованной площадкой для скейтбордов, самокатов и спортивных велосипедов. Данный проект будет реализован уже в этом году.

Рождественское поселение продолжает участие в программе по борьбе с борщевиком Сосновского: в мае 2024 г. было обработано 0,6 га территории по всему поселению на сумму 70 тыс. руб. Обработка также пройдет в 2025 г.

У Рождественской школы произведены спил и утилизация аварийных деревьев.

Газификация

На территории Рождественского поселения расположены 14 населенных пунктов, из них:

- 6 населенных пунктов входят в программу догазификации: с. Рождествено, д. Батово, д. Даймище, д. Грязно, д. Выра, д. Рыбицы. Жители указанных населенных пунктов могут подавать заявки на подключение (технологическое присоединение) удобным способом.

- 8 населенных пунктов не имеют технической возможности газификации: д. Межно, п. Дивенский, д. Замостье, д. Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, д. Ляды, д. Чикино. Газификация данных населенных пунктов по плану – до 2027 года.

В рамках программы догазификации на территории поселения построено 4 газопровода:

- распределительный газопровод и газопроводы-вводы на Большом пр., ул. Коли Подрядчикова, ул. Болотной, ул. Рылеева, ул. Парковой, ул. Заречной, ул. Слободка, ул. Соколова, ул. Вырской, ул. Песчаной (часть улицы) в с. Рождествено (1-й этап) – 1058,5 м;

- распределительный газопровод по д. Выра – 12 663,28 м;

- распределительный газопровод и газопроводы-вводы на ул. Набережной, Большом пр., ул. Школьной в д. Даймище

(1 этап) – 8 517,96 м;

- распределительный газопровод по д. Грязно – 2 933,8 м.

По догазификации:

- количество принятых заявок – 679;

- количество заключенных договоров – 360;

- исполнено до границ земельного участка – 278;

- осуществлен пуск газа – 102 домовладения;

- отказано в заключении договора – 85 (не соответствие критериям догазификации);

- аннулировано заявок – 121 (в связи с непредоставлением заявителем необходимых документов и сведений в нормативный срок).

Энергоснабжение

1. Полностью восстановлена линия электропередачи в пос. Дивенский по ул. Лесничество.

2. Выполнены электромонтажные работы по монтажу линий освещения по адресам:

- д. Чикино, ул. Озерная;

- с. Рождествено, ул. Вырская;

- пос. Дивенский, ул. Железнодорожная.

3. По всему поселению выполнены работы по замене и перетяжке проводов СИП (около 250 м), а также произведена замена уличных светильников в количестве 137 шт.

4. В 2025 г. продолжатся работы по выявлению и устранению проблем с уличным освещением поселения.

Муниципальные закупки

В 2024 году отделом муниципальных закупок администрации Рождественского поселения было подготовлено и заключено 378 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 33,6 млн рублей. Из них по результатам конкурсных процедур, а именно аукционов в электронной форме, был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 5,7 млн руб.

В декабре 2024 г. заключен муниципальный контракт на строительство сельского дома культуры со зрительным залом на

150 мест, спортивным залом и библиотекой в с. Рождествено на ул. Терещенко на сумму

373,3 млн руб. Строительство будет осуществлять Управление по строительству Гатчинского округа. Строительство нового здания ДК в соответствии с контрактом должно завершиться в конце 2026г.

Культура

В состав муниципального казенного учреждения «Батовский культурно-досуговый центр» входит три дома культуры на 502 посадочных места и три библиотеки.

При учреждениях культуры работают кружки и любительские объединения, творческие коллективы и спортивные секции – всего 44 формирования, в которых занимаются 1416 человек. Из них спортивных секций – 17, которые в 2024 посещали 777 человек.

В 2024 году в трех домах культуры проведено 366 мероприятий, в которых приняли участие 30453 человека. Для детей проведено 137 мероприятий, для молодежи – 118 мероприятий.

Творческие коллективы МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» участвуют в районных, Всероссийских и Международных онлайн-конкурсах. Так, творческий коллектив «Краски радуги» Рождественского Дома культуры – участник дистанционного Международного конкурса-фестиваля «Мозаика искусств». Солист Артём Слободян в номинации «вокал» получил диплом лауреата I степени.

Творческий коллектив «Лукоморье» принял участие в Открытом многонациональном конкурсе «Юный Дед Мороз» в Большеколпанском центре культуры, спорта и молодежной политики. Наш Дед Мороз – Эдуард Зуев – победил в номинации «Лучший Дед Мороз» и завоевал Гран-при. Коллектив является постоянным участником районного фестиваля «Парад Дедов Морозов».

Хоровой коллектив «Россиянка» «Батовского культурно-досугового центра» стал лауреатом III степени в IX районном фестивале-конкурсе хорового творчества «Коль песня общая – она приятна миру» в пос. Белогорка, принимал участие во II фестивале народной культуры «Наливное яблочко» в пос. Сиверский и в районном фестивале национальных кухонь и декоративно-прикладного творчества «Хоровод Дружбы» в пос. Тайцы.

Книжный фонд по трем библиотекам составляет 36 544 книги. В 2024 году книговыдача составила 63665 экземпляров, количество посещений – 26905, количество читателей – 2063 человека, из них детей до 14 лет – 658 человек.

Депутатами Законодательного собрания из областного бюджета на укрепление материально-технической базы Батовский КДЦ выделено 500 тысяч рублей и из местного бюджет 26318 руб-лей. На эти средства приобретена оргтехника для учреждений и занавес для сцены в Рождественском СДК.

В 2024 году выполнен ремонт санузлов в Батовском и Дивенском домах культуры.

В «Батовском культурно-досуговом центре» произведена замена 30 отопительных радиаторов на сумму 712 тысяч рублей, а также замена циркуляционного насоса для отопительной системы в Батовском КДЦ на сумму 64 тысячи рублей. Установлен комплект оборудования для радиоузла оповещения (выполнение предписание по паспорту безопасности) в Батовском КДЦ на сумму 220 тысяч рублей и в Дивенском доме культуры на сумму 130 тысяч рублей.

Совместно с Домами культуры, школами, активом проведены патриотические праздники, митинги и акции ко всем государственным праздникам и памятным датам.

Каждый год делегация поселения принимает активное участие в смотре-конкурсе «Подворье» и занимает призовые места. В 2024 году поселение было представлено в двух номинациях: «Лучшие умелые руки» – Александр Владимирович Рогов, «Лучший участок» – Ольга Анатольевна Сиротова.

Спорт и молодёжная политика

Рождественское поселение принимает активное участие в спортивной жизни Гатчинского района.

В июне на традиционном туристском слете среди работников предприятий, учреждений, организаций Гатчинского района спортивная команда Рождественского поселения заняла

1 место. В октябре в пос. Войсковицы проходили соревнования по дартсу, на которых команда Рождественского поселения заняла 3 место. В декабре в пос. Сиверский на ежегодном районном конкурсе «Папа, мама и я – спортивная семья» Рождественское поселение представляла семья Кести-Герасименко из д. Батово, которая заняла 2 место

На территории Рождественского поселения активно работает спортивная секция флорбола «Бизоны», руководитель Алексей Давыдов. Ребята участвуют во Всероссийских и Международных турнирах по флорболу и занимают призовые места. Так, например, в июне 2024 года в Санкт-Петербурге состоялся 12-й Международный турнир по флорболу «St.Petersburg Open 2024», в возрастной категории 2007–2008 г.р. команда «Бизоны» завоевала золото. В ноябре «Бизоны» 2010–2011 г.р. участвовали во Всероссийском детско-юношеском турнире по флорболу «Русская осень» в Нижнем Новгороде и привезли еще одно золото.

Из числа учеников Рождественской школы ежегодно формируется трудовая бригада, которая занимается благоустройством населенных пунктов.

Социальная политика

На учете в администрации Рождественского поселения состоят 29 ветеранов Великой Отечественной войны. Администрация тесно взаимодействует с Советом ветеранов поселения. Активисты Совета ветеранов посещают пенсионеров, поздравляют юбиляров, принимают активное участие в жизни поселения, являются помощниками в проведении всех мероприятий.

В поле пристального внимания администрации – семьи участников СВО. С ними налажена телефонная связь, возникающие проблемы по мере возможности решаются. В преддверии Нового года дети из семей участников СВО побывали на празднике в Гатчинском ДК. Всем им вручены новогодние подарки.

В Домах культуры поселения организован сбор гуманитарной помощи для наших военных СВО. В Батовском и Рождественском домах культуры с помощью администрации налажена работа по плетению маскировочных сетей.

Перспективы развития на 2025 год

1. Продолжатся работы по обустройству тротуаров в с. Рождествено по ул. Терещенко.

2. Запланирован щебеночный ремонт автомобильных дорог по следующим адресам:

- д. Замостье - уличные проезды;

- пос. Дивенский - ул. Полевая, ул. Мира, ул. Калинина;

- д. Старое Поддубье – уличные проезды;

- д. Чикино – переулок Лесной.

3. Запланировано благо-устройство дворовых территорий в с. Рождествено, ул. Комсомольская у д.7, в д. Батово у д.3.

4. Продолжатся ремонты оборудования детских площадок, дефекты которых будут выявлены комиссией в весенний период.

5. Продолжится работа по устранению аварийных деревьев.

6. Начнется строительство сельского дома культуры, а также появится парк отдыха в с. Рождествено.