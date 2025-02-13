Снежный штаб — в работе

В разных районах региона снежный покров за сутки подрос на 3-7 сантиметров.

Дорожники уже очистили от снега 1815 километров проезжей части, больше 1000 километров обочин, тротуары, стоянки и остановки. Коммунальщики убирают муниципальные пространства: улицы, подходы к социально значимым учреждениям, общественные территории. Дворники управляющих компаний приводят в порядок придомовые территории.

Всего на линии работает более 1000 единиц спецтехники и более 4000 работников.

Обращения по уборке снега можно направлять в группу Снежного штаба https://vk.com/snegshtab47, по уборке дорог — в чат-бот @Lenavtodorsupport_bot в телеграм и на круглосуточную линию Ленавтодора 8 (812) 660-46-47.