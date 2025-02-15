Рождествено в годы войны

Экспозиция, размещенная в актовом зале Рождественского Дома культуры, подготовлена совместными усилиями сотрудников музея-усадьбы «Рождествено» и Дома культуры. На выставке представлены копии документов и исторических фотографий из коллекции музея. Здесь можно поразмышлять о том, как

война изменила привычную жизнь людей и как им удалось выстоять и победить.

Организаторы экспозиции поздравляют односельчан с этой памятной датой и предлагают ощутить радость ее наступления вместе с учительницей Рождественской школы Элеонорой Францевной Янкевич, 81 год назад приславшей полное чувств письмо в родное село.

«Привет с фронта!

Здравствуйте, мои дорогие учащиеся села Рождествено, их родные и знакомые! Здравствуйте, многоуважаемые учителя Рождественской школы! Шлет вам горячий, искренний, товарищеский привет бывшая ваша знакомая Элеонора Францевна Янкевич.

Разрешите поздравить вас с великим днем освобождения из-под немецкого ига. Верю и знаю, что этот день вы ждали с большим терпением, а многим из вас, возможно и не пришлось дождаться. Будем надеяться, что в будущей и настоящей своей работе мы отомстим за все злодеяния! Взойдет для нас всех, для всего советского народа заря пленительного счастья! Солнце будет светить для всего человечества одинаково.

Мне лично искренне хочется знать о жизни и работе моих учащихся, а также учителей в самые тяжелые дни борьбы с немецкими бандитами. Кто из них явился наиболее передовым, наиболее устойчивым, ведь война, как сказал тов. Сталин, является решающей проверкой моральных и физических сил советских людей. Мне хочется знать, как живет Алла Федоровна с мамашей, жива ли она? Как живет и здравствует мой хозяин, уцелел ли его домик? Как живет Елена Ивановна и ее мама, Анна Петровна, и Наташа, где находится наш директор со своей семейкой, Александра Николаевна, Варвара Васильевна с Ниной. Об Александре Ивановне я слышала, что она уехала с моей свекровью. Об Алексее Ниловиче я тоже ничего не знаю со дня отъезда моего из вашего села.

Меня интересует судьба Хайловых, Скоростинских, Рябовых, всех моих членов Ленинского Комсомола. Я эту работу продолжаю и в рядах Р.К.К.А. Служу с января 1943 года. Пережила все ужасы Ленинградской блокады, в апреле 1942 г. уехала в Москву, работала там и оттуда была мобилизована в Р.К.К.А. Мама с сестрами живут в Ленинграде.

Мой ленинградской адрес: Правый берег р. Невы, д. 244В, фамилию не изменила. Дом навещаю часто, приглашаю всех. Пишу и надеюсь, что ответ я все-таки получить сумею, ведь не все забыли меня. Пишите мне о Владимире Владимировиче. Мои дорогие, ведь сколько вами пережито за эти два с лишним года! Прошу вас откликнуться на мое письмо. Прошу учителей, учащихся и их родителей, всех, кто меня помнит и знает. Адрес пол. почта 02471Д.

Остаюсь с приветом, ув. вас Э.Ф. Янкевич»