Гатчинцы готовятся к юбилею Победы

Как рассказала заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Гатчинского округа Мария Титова, еще в ноябре прошлого года была создана рабочая группа по подготовке к празднованию юбилея Победы. Уже сформирован план основных мероприятий, в который вошли 293 события.

- Мы сохранили все мероприятия, которые традиционно проходили по поселениям Гатчинского района. Чтобы охватить как можно больше населенных пунктов, в канун Дня Победы предполагается работа выездных агитбригад, – отметила Мария Титова.

Если говорить о праздновании Дня Победы, то центральные мероприятия пройдут 9 мая в Гатчине. Пока предполагается и шествие «Бессмертного полка» (но здесь последнее слово – за федеральными структурами, формат проведения станет известен в апреле), и торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона по проспекту 25 Октября, и большой праздничный концерт на площади у Дворца.

В плане мероприятий есть несколько уникальных проектов. Так, по инициативе комитета по культуре разработаны тематические раскраски-плакаты с памятными местами Гатчины и района, адресованные детям двух возрастных категорий. Их автор – Максим Колесников, работы выполнены в цифровом формате, они направлены во все учреждения образования и уже вручаются победителям и призерам конкурсов. Плакаты (их четыре варианта) можно раскрасить и повесить на стену, они удобного формата А3.

По Гатчине и в целом по округу разработаны маршруты тематических квестов. В январские «блокадные дни» прошел очередной автоквест по памятным местам Гатчинского округа.

- Радует, что растет число участников квестов. В них стабильно принимают участие гости из соседних районов и Санкт-Петербурга. В этом году мы планируем эти квесты оцифровать – с тем, чтобы любой желающий смог, скачав QR-код, в удобное для себя время проехать по маршруту, – рассказала Мария Титова.

В июне пройдет конкурс авторской песни. Совместно с музеем-усадьбой П.Е. Щербова планируется организация выставки в фойе кинотеатра «Победа», на которой в том числе будут представлены личные вещи и письма

А.В. Батлука – командира 120-й стрелковой дивизии, освобождавшей Гатчину. Также в планах – участие в межрегиональном культурно-просветительском проекте «Гусли Победы» (в конце апреля в Гатчинском ДК) и концерт Владимирского губернаторского симфонического оркестра, который будет гастролировать по городам воинской славы России.

На протяжении нескольких месяцев в Гатчинском округе проходил конкурс «Имя тебе – Победитель», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Участие в нем мог принять любой желающий в любом виде творчества (рисунок, поэзия, проза, декоративно-прикладное творчество). Сейчас жюри подводит итоги. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике.

Волонтёрский корпус Победы

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирина Полуэктова рассказала, что еще в конце прошлого года в Гатчинском округе был сформирован муниципальный штаб волонтерского корпуса 80-летия Победы. Его основная цель – подготовка и обучение волонтеров для сопровождения проведения юбилейных мероприятий, оказание адресной помощи ветеранам.

- Первой задачей, которая была поставлена переде волонтерским корпусом, стало проведение подомового обхода ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. На тот момент в списке значилось 1082 ветерана. Практически до всех постарались дойти или созвониться. Все поднятые ветеранами вопросы решаются в рабочем порядке, – рассказала Ирина Полуэктова.

Вручение медалей

В год 80-летия Победы каждому ветерану будет вручена юбилейная медаль. Как рассказала начальник отдела социальной поддержки населения управления по социально-демографическим вопросам Анна Соколова, все медали и удостоверения уже подготовлены для вручения. Первое торжественное вручение медалей назначено на 19 февраля. Тем ветеранам, кто не сможет присутствовать на торжественных мероприятиях, которые пройдут в Гатчине и на каждой территории района, медали будут вручены на дому. Поставлена задача вручить все медали до 20 марта. В мае будет организовано вручение подарков ветеранам.

- По поручению главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим к юбилейной медали, которая будет вручаться в марте, каждому ее обладателю будет предоставлена единовременная социальная выплата из муниципального бюджета в размере 5 тысяч рублей. Это помимо тех выплат, которые предусмотрены на федеральном и региональном уровнях к Дню Победы. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке. – отметила Анна Соколова.

Почётные звания – фронтовикам

Как рассказал глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, по инициативе президента Российской Федерации каждый фронтовик должен стать почетным гражданином региона или населенного пункта, в котором живет. На ближайшем заседании Совета депутатов Гатчинского округа будет принято соответствующее положение о присвоении звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа». Как посчитали депутаты, уже в марте, не дожидаясь Дня Победы – потому что у фронтовиков сейчас каждый день на счету, можно будет принять решение о присвоении тем, кто с оружием в руках защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, почетного звания.

Елена Суралёва