Операция «Реорганизация»

О целях изменений в дорожной системе 47 региона и программе ремонта на 2025 год журналистам рассказали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

Усиление контроля

В начале своего выступления Сергей Харлашкин отметил, что подготовка к реорганизации Ленавтодора началась ещё несколько лет назад. Она необходима для создания эффективного органа содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог на территории Ленинградской области. По словам специалиста, ранее было несколько разрозненных ДРСУ (прим. Дорожное ремонтно-строительное управление), находящихся в разных районах Ленинградской области; они были объединены в одно большое государственное предприятие, Киришское ДРСУ, которое затем было преобразовано в государственное бюджетное учреждение.

«Мы разделили содержание, ремонт и строительство. Строительством станет заниматься дирекция дорожного строительства, которая будет вести все стройки на территории Ленинградской области. Уже созданы семнадцать дорожно-строительных управлений во всех районах 47 региона, которые будут непосредственно участвовать в формировании программы ремонтов, стройки и содержания дорог, а также осуществлять контроль на местах», – рассказал Сергей Викторович.

Но централизация осталась, так как все эти управления будут находиться в структуре Ленавтодора, который по-прежнему остаётся государственным бюджетным учреждением. Благодаря тому, что все строительные мощности сконцентрированы в одном предприятии, регион сможет уйти от избыточных конкурсных процедур, а также усилить систему контроля за ходом работ.

«Теперь ответственность за все ремонтные программы, а самое главное, за содержание дорог будут нести наши государственные бюджетные учреждения со своей системой контроля, финансирования и снабжения строительными материалами. Если раньше каждое предприятие закупало материалы, где придётся и мелким оптом, то сейчас закупка будет централизована», – сказал Сергей Харлашкин.

Асфальта хватит всем!

Реформу планируется завершить в июне этого года. При содержании, ремонте и строительстве дорог будут применяться турецкие технологии. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова, такая технология подразумевает послойное укладывание щебня разной фракции с последующей пропиткой битумом. Данное покрытие по плотности и несущей способности уступает традиционному асфальту, но отлично подходит для малонагруженных дорог, улучшая их состояние и снижая запылённость. Как заметил Сергей Харлашкин, эта технология давно применяется в России и наиболее известна как «чёрный щебень». Её использование поможет быстрее перевести значительное число грунтовых дорог в более удобное для эксплуатации состояние.

В 2023 году начал свою работу Кировский асфальтобетонный завод, который производит практически все марки асфальтобетона, необходимые для ремонта и строительства дорог. Его мощностей хватит на обеспечение нужд нескольких соседних районов: завод выпускает до 1200 тонн асфальтобетонной смеси за смену. Более того, планируется закупить ещё несколько заводов, которые полностью обеспечат дорожную отрасль Ленинградской области. Сейчас определяется оптимальное местоположение для их размещения, чтобы при дорожных работах можно было охватить всю территорию региона. «Эти предприятия будут работать по госзаданию. Ленобласть сможет больше участвовать в формировании цены на асфальтобетон и меньше зависеть от коммерческих предприятий», – уточнил Сергей Викторович.

В «зелёной зоне»

Отвечая на вопрос журналистов о результатах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», Сергей Харлашкин отметил, что наш регион стабильно находится в «зелёной зоне» и уверенно удерживает позиции среди лидеров дорожного строительства в стране. Более того, регион отмечен высшей наградой Минтранса – «Золотым катком», подтверждающим успехи в модернизации дорожной сети. В свою очередь Денис Седов признался, что есть направления, над которыми ещё необходимо работать. Среди них – показатели по безопасности дорожного движения.

«К сожалению, у нас очень много погибших на дорогах, и бороться с этой проблемой мы можем только в комплексе. Сейчас у нас реализуется большая программа по фото- и видеофиксации. В этом году мы установили 500 камер и планируем установить ещё», — добавил Денис Станиславович.

По словам специалиста, в этом году удалось ускорить темпы дорожного ремонта. Подрядные организации, работая в тесном сотрудничестве с правительством, выполнили часть работ 2025 года уже в 2024-м, что позволило сэкономить бюджетные средства и заранее оплатить будущие проекты.

Кадровый вопрос

На вопрос о кадровом дефиците в дорожной отрасли Денис Седов ответил, что дефицит специалистов в дорожной сфере есть, но эта проблема решается. Люди направляются в учебные заведения получать рабочие специальности, активно взаимодействуют с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, чьи студенты проходят практику в Ленавтодоре, а после окончания обучения остаются в дорожной отрасли, решается вопрос с жильём для сотрудников — во всех районах ДРСУ работают над тем, чтобы возродить систему малосемейных общежитий. Что касается заработной платы, в дорожной отрасли она варьируется в пределах от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от должности. Когда будет создано ГБУ, появится возможность для дополнительного финансового стимулирования через премиальный фонд. Завершая своё выступление, Денис Станиславович пригласил всех желающих, имеющих соответствующее образование и опыт работы, в Ленавтодор, трудиться в дорожной отрасли.

В финале встречи выступавшие отметили, что планы на 2025 год по-настоящему грандиозные. В приоритете, конечно, ремонт и содержание дорог. С информацией обо всех объектах можно ознакомиться на сайте комитета по дорожному хозяйству.

Ирина Павлова